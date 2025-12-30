30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

खालिदा जिया के निधन की वजह से शोक में डूबा बांग्लादेश क्रिकेट, BPL T20 के इतने मैच हुए स्थगित

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies: बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन की वजह से BPL T20 में आज मंगलवार को खेले जाने वाले दोनों मैच कैंसिल कर दिए हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 30, 2025

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies

बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: BCBtigers)

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का अचानक मंगलवार को ढाका के एक अस्पताल में निधन हो गया। बांग्लादेश के लिए यह राष्ट्रीय शोक का समय है। जिया के निधन की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गहरा सदमा लगा है, क्‍योंकि उनके परिवार ने देश के क्रिकेट में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन की वजह से बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले जाने वाले मैचों को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने एक्‍स पोस्‍ट में इसकी पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि बदले हुए शेड्यूल की घोषणा सही समय पर की जाएगी।

BCB जारी किया बयान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि बीसीबी इस देश में क्रिकेट की तरक्की के लिए खालिदा जिया के आशीर्वाद को शुक्रिया के साथ याद करता है। उन्‍होंने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में अहम योगदान दिया। उनके सहयोग के कारण ही देश में क्रिकेट की संरचना में सुधार और देश भर में क्रिकेट के विकास को मदद मिली। उनके सपने और हौसलों ने आज खेल में हो रही तरक्की का रास्ता बनाने में मदद की।

BPL में आज के दोनों मैच कैंसिल

बोर्ड ने कहा कि देश के शोक और बेगम खालिदा जिया की विरासत के सम्मान में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मंगलवार के मैच स्थगित करने की घोषणा की जाती है। मैचों को रीशेड्यूल किया जाएगा। मैचों की नई तारीखों की जानकारी सही समय पर दी जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मंगलवार को दो मैच खेले जाने थे। सिल्हट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच 12:30 बजे से सिल्हट टाइटंस और चटगांव रॉयल्स के बीच, जबकि दूसरा मैच ढाका कैपिटल्स और रंगपुर राइडर्स के बीच शाम 5:30 बजे से खेला जाना था।

'कोको को क्रिकेट से बहुत लगाव था'

बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की 1991 से 1996 तक और 2001 से 2006 तक दो बार प्रधानमंत्री रहीं। वह बांग्‍लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। जिया के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको को क्रिकेट से बहुत लगाव था। उन्‍होंने बांग्‍लादेश क्रिकेट को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

30 Dec 2025 12:19 pm

