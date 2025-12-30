खालिदा जिया के निधन की वजह से शोक में डूबा बांग्लादेश क्रिकेट, BPL T20 के इतने मैच हुए स्थगित

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का अचानक मंगलवार को ढाका के एक अस्पताल में निधन हो गया। बांग्लादेश के लिए यह राष्ट्रीय शोक का समय है। जिया के निधन की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गहरा सदमा लगा है, क्‍योंकि उनके परिवार ने देश के क्रिकेट में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन की वजह से बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले जाने वाले मैचों को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने एक्‍स पोस्‍ट में इसकी पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि बदले हुए शेड्यूल की घोषणा सही समय पर की जाएगी।