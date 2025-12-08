IPL 2026: BCCI ने इन तीन दिग्गजों पर लगाया है बैन, नहीं होंगे ऑक्शन का हिस्सा, लिस्ट में इंग्लैंड का कप्तान भी शामिल

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए थे, ताकि फ्रेंचाइजी का नुकसान न हो और लीग की विश्वसनीयता बनी रहे। पहला नियम - हर विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई खिलाड़ी रजिस्टर नहीं करता, तो वह अगले साल के मिनी ऑक्शन से भी बाहर हो जाएगा। दूसरा नियम - चोट या मेडिकल कारणों के अलावा अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद सीजन शुरू होने से पहले नाम वापस ले लेता है, तो उसे दो सीजन के लिए ऑक्शन और टूर्नामेंट दोनों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।