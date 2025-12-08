8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: BCCI ने इन तीन दिग्गजों पर लगाया है बैन, नहीं होंगे ऑक्शन का हिस्सा, लिस्ट में इंग्लैंड का कप्तान भी शामिल

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए थे, ताकि फ्रेंचाइजी का नुकसान न हो और लीग की विश्वसनीयता बनी रहे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 08, 2025

IPL 2025 Final Venue Narendra Modi Stadium (Photo Credit-IPL)

आईपीएल मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ये खिलाड़ी (Photo Credit-IPL)

IPL 2025, Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस सीजन की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होगी। ऑक्शन में इस बार 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिनपर 77 स्लॉट के लिए बोली लगेगी, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली, फाफ डु प्लेसिस, रविचंद्रन अश्विन और मोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने ऑक्शन से पहले आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बैन कर दिया हैं।

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए थे, ताकि फ्रेंचाइजी का नुकसान न हो और लीग की विश्वसनीयता बनी रहे। पहला नियम - हर विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई खिलाड़ी रजिस्टर नहीं करता, तो वह अगले साल के मिनी ऑक्शन से भी बाहर हो जाएगा। दूसरा नियम - चोट या मेडिकल कारणों के अलावा अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद सीजन शुरू होने से पहले नाम वापस ले लेता है, तो उसे दो सीजन के लिए ऑक्शन और टूर्नामेंट दोनों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इन नियमों ने कई दिग्गज इंग्लिश खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से बाहर कर दिया है। आइए, एक नज़र डालते हैं इन खिलाड़ियों पर -

बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और विस्फोटक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 2025 मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उन्होंने कहा था कि फिटनेस और इंग्लैंड करियर को लंबा खींचने के लिए वे वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं। 2024 में भी उन्होंने आईपीएल छोड़ा था। नतीजा: वे 2026 मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे आईपीएल साइकिल (2025-27) का एक बड़ा हिस्सा चूक जाएंगे।

हैरी ब्रूक

इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने 2024 में अपनी दादी के निधन के कारण आईपीएल से नाम वापस लिया था। 2025 मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन इंग्लैंड करियर को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने फिर से नाम पीछे खींच लिया। यह उनकी दूसरी लगातार विदड्रॉल थी, इसलिए नए नियम के तहत वे 2026 ऑक्शन से बैन हैं। दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ब्रूक को वे महत्वपूर्ण ओवरसीज स्लॉट के लिए देख रहे थे।

जेसन रॉय

इंग्लैंड के तूफानी ओपनर जेसन रॉय ने 2024 में निजी कारणों से आईपीएल छोड़ा था। 2025 मेगा ऑक्शन में उनका नाम ही नहीं था, जिसके चलते वे सीधे 2026 मिनी ऑक्शन से बाहर हो गए। रॉय आईपीएल में केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं। रॉय की अनुपस्थिति से ओपनिंग स्लॉट के लिए फ्रेंचाइजी को नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि वे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं।

ये भी पढ़ें

शानदार प्रदर्शन के बावजूद गौतम गंभीर ने कोहली – रोहित को नहीं दी वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी, दिया ये बयान
क्रिकेट
IND vs SA ODI series

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Updated on:

08 Dec 2025 10:26 am

Published on:

08 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: BCCI ने इन तीन दिग्गजों पर लगाया है बैन, नहीं होंगे ऑक्शन का हिस्सा, लिस्ट में इंग्लैंड का कप्तान भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 Auction:’ऐसे खिलाड़ियों पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए’, ऑक्शन से पहले भड़के सुनील गावस्कर

sunil gavaskar
क्रिकेट

IND vs SA 1st T20 Playing 11: शुभमन गिल वापसी के लिए तैयार, क्या संजू सैमसन को मिलेगी जगह? ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

क्रिकेट

कोहली-रोहित के वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर गंभीर असहज, लेकिन अपनी प्लानिंग में हर्षित राणा को बताया अहम, दिया ये बयान

क्रिकेट

शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से खत्म किए सभी रिश्ते, अब उठाया ये बड़ा कदम

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

जानबूझकर उड़ा रहा था नियमों की धज्जियां, दिग्गज क्रिकेटर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस हरकत के लिए हुए थे बैन

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.