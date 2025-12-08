IND vs SA 1st T20: कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका से हर बार मुंह की खाया है भारत, शर्मनाक है रिकॉर्ड

कटक के बाराबाती स्टेडियम में अब तक सिर्फ तीन टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से दो मुकाबले भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, जिसमें मेहमान टीम हावी रही है। दोनों ही मैच अफ्रीकी टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते हैं। 2015 में यहां पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही खेला गया था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट से जीता था। 2022 में दोनों टीमों के बीच हुए एक अन्य मुकाबले में भी मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। भारत ने यहां एकमात्र टी20 मुकाबला 2017 में श्रीलंका के खिलाफ जीता था। इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 93 रन के विशाल अंतर से हराया था।