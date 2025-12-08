IND vs SA 1st T20: कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका से हर बार मुंह की खाया है भारत, शर्मनाक है रिकॉर्ड

india vs south africa 1st t20i Photo Source : ESPN Cricinfo
India vs South Africa 1st t20, Cuttack Record: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में धमाकेदार वापसी की और मेहमान टीम को 2-1 हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। अब भारत की नजर 9 दिसंबर मंगलवार से शुरू होने वाली टी20 सीरीज पर रहेगी। सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आइए जानते हैं इस स्टेडियम में खेले गए टी20 मैचों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है…
कटक के बाराबाती स्टेडियम में अब तक सिर्फ तीन टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से दो मुकाबले भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, जिसमें मेहमान टीम हावी रही है। दोनों ही मैच अफ्रीकी टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते हैं। 2015 में यहां पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही खेला गया था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट से जीता था। 2022 में दोनों टीमों के बीच हुए एक अन्य मुकाबले में भी मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। भारत ने यहां एकमात्र टी20 मुकाबला 2017 में श्रीलंका के खिलाफ जीता था। इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 93 रन के विशाल अंतर से हराया था।
कटक में खेले गए तीनों मैच में टॉस जीतकर टीमों ने गेंदबाजी करने का फैसला ही किया है। तीन में से दो मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है। इन दोनों मुकाबलों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत को इस मैदान पर डॉमिनेट किया है। इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय टी20 का सर्वाधिक स्कोर 180 रन है। इस पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, यहां बड़े स्कोर बनाना मुश्किल है। स्पिनर इस मैदान पर कारगर साबित होते हैं। तेज गेंदबाज भी इस पिच की अनइवन बाउंस का फायदा उठाकर विकेट चटका सकते हैं।
भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
दक्षिण अफ्रीका - एडन माक्ररम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, डोनोवन फरेरा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे।
