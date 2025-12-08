8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

क्रिकेट

IND vs SA 1st T20: कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका से हर बार मुंह की खाया है भारत, शर्मनाक है रिकॉर्ड

IND vs SA 1st T20, Cuttack Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां खेले गए टी20 मुकाबलों में अफ्रीकी टीम का पलड़ा भारी रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 08, 2025

india vs south africa 1st t20i Cuttack

india vs south africa 1st t20i Photo Source : ESPN Cricinfo

India vs South Africa 1st t20, Cuttack Record: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में धमाकेदार वापसी की और मेहमान टीम को 2-1 हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। अब भारत की नजर 9 दिसंबर मंगलवार से शुरू होने वाली टी20 सीरीज पर रहेगी। सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आइए जानते हैं इस स्टेडियम में खेले गए टी20 मैचों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है…

दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा यहां भी है भारी

कटक के बाराबाती स्टेडियम में अब तक सिर्फ तीन टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से दो मुकाबले भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, जिसमें मेहमान टीम हावी रही है। दोनों ही मैच अफ्रीकी टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते हैं। 2015 में यहां पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही खेला गया था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट से जीता था। 2022 में दोनों टीमों के बीच हुए एक अन्य मुकाबले में भी मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। भारत ने यहां एकमात्र टी20 मुकाबला 2017 में श्रीलंका के खिलाफ जीता था। इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 93 रन के विशाल अंतर से हराया था।

लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी टीमें

कटक में खेले गए तीनों मैच में टॉस जीतकर टीमों ने गेंदबाजी करने का फैसला ही किया है। तीन में से दो मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है। इन दोनों मुकाबलों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत को इस मैदान पर डॉमिनेट किया है। इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय टी20 का सर्वाधिक स्कोर 180 रन है। इस पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, यहां बड़े स्कोर बनाना मुश्किल है। स्पिनर इस मैदान पर कारगर साबित होते हैं। तेज गेंदबाज भी इस पिच की अनइवन बाउंस का फायदा उठाकर विकेट चटका सकते हैं।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका - एडन माक्ररम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, डोनोवन फरेरा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे।

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

08 Dec 2025 01:14 pm

