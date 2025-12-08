IPL 2026 Auction:’ऐसे खिलाड़ियों पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए’, ऑक्शन से पहले भड़के सुनील गावस्कर

पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Photo – BCCI)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है। इसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों ने अपने नाम भी रजिस्टर कर दिए हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इस सीजन से पहले अपना नाम ऑक्शन शुरू होने से पहले ही वापस ले लिया। वहीं कुछ खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि वे पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।
ऐसे ही खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस का नाम आता है। इंग्लिस पिछले सीजन में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। ऑक्शन से पहले पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया था। ऑक्शन के लिए उन्होंने खुद को 2 करोड़ बेस प्राइस पर रजिस्टर करवाया है। लेकिन उन्होंने ऑक्शन से पहले कहा है कि वे इस पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। दरअसल, इंग्लिस अपनी शादी के कारण पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। खिलाड़ियों के इसी निर्णय पर पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने अब नाराजगी जताई है।
गावस्कर ने पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले खिलाड़ियों के लिए कहा कि ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सीमित समय के लिए ही खुद को आइपीएल के लिए उपलब्ध कराया है। अगर इन खिलाड़ियों को आइपीएल की रेस्पक्ट ही नहीं है, तो इन्हें ऑक्शन में होना ही नहीं चाहिए। 'मिड डे' के लिए अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, "अगर राष्ट्रीय हित के अलावा किसी खिलाड़ी के लिए आइपीएल से ज्यादा कुछ और जरूरी है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइपीएल विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, कोई अगर इसे हल्के में लेता है, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए।"
गावस्कर के अनुसार अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए भी सैलेरी लिमिट होनी चाहिए। उन्होंने भारत के लिए अच्छा करने वाले खिलाड़ियों के लिए कहा कि ऐसे खिलाड़ी जो शुरुआत में बेस प्राइस में बिके थे, अब भारत के लिए ग्रेट बने चुके है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बदल सा गया है। नए चेहरे आते है जिन पर बहुत बड़ी बोली लगती है। फिर एक दो सीजन के बाद वे गायब हो जाते हैं। गावस्कर ने कहा, " कुछ युवा खिलाड़ी आते हैं जो ऑक्शन में सिर्फ 16 दिन के क्रिकेट के लिए बड़ी राशी ले जाते हैं, जो रणजी ट्रॉफी की सैलेरी से कई गुना अधिक है। इनमें से कई तो अधिकतर खिलाड़ियों को तो मौका भी नहीं मिल पाता है और एक-दो सीजन के बाद ये गायब हो जाते हैं। इन सबसे हमें कुछ सबक सीखना चाहिए।"
