IPL 2026 Auction:’ऐसे खिलाड़ियों पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए’, ऑक्शन से पहले भड़के सुनील गावस्कर

गावस्कर के अनुसार अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए भी सैलेरी लिमिट होनी चाहिए। उन्होंने भारत के लिए अच्छा करने वाले खिलाड़ियों के लिए कहा कि ऐसे खिलाड़ी जो शुरुआत में बेस प्राइस में बिके थे, अब भारत के लिए ग्रेट बने चुके है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बदल सा गया है। नए चेहरे आते है जिन पर बहुत बड़ी बोली लगती है। फिर एक दो सीजन के बाद वे गायब हो जाते हैं। गावस्कर ने कहा, " कुछ युवा खिलाड़ी आते हैं जो ऑक्शन में सिर्फ 16 दिन के क्रिकेट के लिए बड़ी राशी ले जाते हैं, जो रणजी ट्रॉफी की सैलेरी से कई गुना अधिक है। इनमें से कई तो अधिकतर खिलाड़ियों को तो मौका भी नहीं मिल पाता है और एक-दो सीजन के बाद ये गायब हो जाते हैं। इन सबसे हमें कुछ सबक सीखना चाहिए।"