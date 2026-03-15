3 साल से हो रहे थे नजरअंदाज, आखिरकार सरफराज अहमद ने लिया संन्यास, बाबर को लेकर कही बड़ी बात

सरफराज अहमद ने विकेट के पीछे उन्होंने 315 कैच लपके और 56 स्टंपिंग कीं। सरफराज ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीत दिलाई थी। वह जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर आईसीसी खिताब जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। सरफराज ने कहा, "पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। 2006 में अंडर-19 टीम को विश्व खिताब दिलाने से लेकर 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठाने तक, पाकिस्तान की जर्सी में बिताया गया हर पल मेरे लिए बेहद खास रहा है। मैं अपने साथियों, कोच, परिवार और प्रशंसकों का आभारी हूं, जिन्होंने पूरे करियर के दौरान मुझे अपना अटूट समर्थन दिया। सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मैंने हमेशा निडर क्रिकेट खेलने और एक एकजुट टीम बनाने की कोशिश की।"