कोहली-रोहित के वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर गंभीर असहज, लेकिन अपनी प्लानिंग में हर्षित राणा को बताया अहम, दिया ये बयान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गंभीर ने साफ कहा कि वे हर्षित को नंबर-8 पर एक उपयोगी बल्लेबाज के रूप में ढाल रहे हैं, ताकि भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप को और गहराई मिल सके। यह कोई नई सोच नहीं है। आज के दौर में कई टीमें अपने तेज गेंदबाजों से निचले क्रम में बल्लेबाजी की उम्मीद रखती हैं। इसी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने यही भूमिका निभाई। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी तो पहले से ही गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच पलट देते हैं।