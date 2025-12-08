कोहली-रोहित के वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर गंभीर असहज, लेकिन अपनी प्लानिंग में हर्षित राणा को बताया अहम, दिया ये बयान

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। इसको लेकर जब भी भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से सवाल किया जाता है तो वे सीधा- सीधा जवाब नहीं देते। कोहली और रोहित की भूमिका की बात आते ही गौतम गंभीर अक्सर असहज हो जाते हैं। लेकिन जब बात युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की आती है, तो वर्ल्ड कप में अभी पूरे दो साल बाकी होने के बावजूद कोच गंभीर के पास उनका स्पष्ट और तैयार प्लान होता है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गंभीर ने साफ कहा कि वे हर्षित को नंबर-8 पर एक उपयोगी बल्लेबाज के रूप में ढाल रहे हैं, ताकि भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप को और गहराई मिल सके। यह कोई नई सोच नहीं है। आज के दौर में कई टीमें अपने तेज गेंदबाजों से निचले क्रम में बल्लेबाजी की उम्मीद रखती हैं। इसी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने यही भूमिका निभाई। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी तो पहले से ही गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच पलट देते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने हर्षित राणा को भारत का "प्रोजेक्ट प्लेयर" घोषित कर दिया है। कोच का कहना है, "हम हर्षित जैसे खिलाड़ी को इसी लिए विकसित कर रहे हैं कि वह नंबर-8 पर आकर रन बना सके। दो साल बाद जब विश्व कप दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर होगा, हमें तीन तीन तेज गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजी में गहराई भी चाहिए।"
हालांकि हर्षित का इस सीरीज में गेंद से प्रदर्शन बेहद साधारण रहा, उन्होंने 3 मैचों में मात्र 4 विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीकी पिचें बल्लेबाजों के अनुकूल और गेंदबाजों को अतिरिक्त बाउंस देने वाली रही हैं, फिर भी इस महत्वाकांक्षी ऑलराउंडर की भूमिका निभाने के लिए उन्हें बल्ले से भी लगातार योगदान देना होगा, तभी टीम उन पर पूरा भरोसा कर पाएगी।
गंभीर ने कहा, "अगर हर्षित बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में विकसित होता रहा तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस होगा। जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित को देखकर काफी उम्मीद जगती है।” ये तीनों गेंदबाज अभी वनडे क्रिकेट में नये-नये हैं, इनके खाते में 15 से भी कम वनडे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसे मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के सामने अच्छा प्रदर्शन किया।
सीरीज के दौरान पहले दो मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने 350+ के लक्ष्य चेज कर लिए थे, लेकिन तीसरे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें 280 के अंदर रोका, जिसे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आसानी से हासिल कर लिया। गंभीर ने अंत में कहा, "अगर हम हर्षित को नंबर-8 पर इस तरह तैयार कर पाए कि वह बल्ले से भी योगदान दे सके, तो हमें परफेक्ट बैलेंस मिल जाएगा। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, लेकिन दिशा साफ है।"
