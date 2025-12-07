गिल की चोट को बताया सीरीज हार का कारण, पर इंग्लैंड में क्रिस वोक्स की चोट के चलते ड्रा हुई सीरीज! यह भूल गए गौतम गंभीर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "टेस्ट सीरीज में हार के बाद लोग और मीडिया ने खूब बातें कीं, क्योंकि रिजल्ट हमारे फ़ेवर में नहीं गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी मीडिया ने एक बार भी यह नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट हारे थे 30 रनों से, वो बिना कप्तान के खेले, जिसने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकार बहाने नहीं बनाता, इसका मतलब यह नहीं है की जो फक्ट्स हैं, उसी को आप दुनिया और देश के सामने मत दिखाओ। आप जब ट्रांजेशन में होते हो और सीरीज में कप्तान को खोते हो जो इनफॉर्म बल्लेबाज भी है। उन्होंने पिछले सात टेस्ट मैच में हज़ार के करीब रन बनाए हैं। अगर आप ऐसे बल्लेबाज को खोते हो तो रिजल्ट आना मुश्किल होता है।"