तीसरे वनडे में भी गरजे रोहित शर्मा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे, जानें कौन सबसे आगे

Most International Runs: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने जैसे ही 27 रन पूरे किए, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 06, 2025

Rohit Sharma 20k Run in Cricket

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Rohit Sharma 20K Runs in International Cricket: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विशाखापत्तनम में 75 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली। इस मुकाबले में उन्होंने जैसे ही 27 रन पूरे किए, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ही यह कारनामा कर पाए थे।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 664 मुकाबलों की 782 पारियों में 48.52 की औसत के साथ 34,357 रन बनाए। वहीं विराट कोहली 52.46 की औसत के साथ अब तक 27,910 रन बना चुके हैं। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 504 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 45.57 की औसत के साथ 24,064 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 505 मैच खेले हैं, जिसमें 45 से ज्यादा की औसत के साथ 20 हजार रन पूरे किए। इस दौरान रोहित 1,900 से ज्यादा चौके और 600 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं।

टूटते टूटते रह गया सचिन-सौरव का रिकॉर्ड

इस मुकाबले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने 155 रन की साझेदारी की, जिसने टीम इंडिया की जीत को आसान बना दिया। हालांकि यह जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास में पहले विकेट के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी भारतीय साझेदारी है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली पहले स्थान पर हैं, जिनके बीच 5 अक्टूबर 2001 को जोहान्सबर्ग में खेले गए वनडे मुकाबले में पहले विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी हुई थी।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड गैरी कर्स्टन और हर्शल गिब्स के नाम है, जिन्होंने 9 मार्च 2000 को कोच्चि में पहले विकेट के लिए 235 रन जोड़े थे। वहीं भारत की तरफ से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 दिसंबर 2025 को तीसरे विकेट के लिए 195 रन जोड़े थे

Updated on:

06 Dec 2025 09:53 pm

Published on:

06 Dec 2025 09:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / तीसरे वनडे में भी गरजे रोहित शर्मा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे, जानें कौन सबसे आगे

