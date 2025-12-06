SMAT 2025: टी20 सीरीज से पहले संजू सैमसन ने काटा गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिए 73 रन

Sanju Samson vs Andhra in SMAT 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर से खेला जाएगा। इस सीरीज से पहले संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत चोट से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं। हालांकि अब तक वह लय से भटके हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल जारी है। उन्होंने शनिवार को आंध्र के खिलाफ 56 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। सैमसन के 73 रनों के अलावा टीम का कोई अन्य बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका।