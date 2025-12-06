SMAT 2025: टी20 सीरीज से पहले संजू सैमसन ने काटा गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिए 73 रन

KCL में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा। (Photo - KCL 2025/X)
Sanju Samson vs Andhra in SMAT 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर से खेला जाएगा। इस सीरीज से पहले संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत चोट से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं। हालांकि अब तक वह लय से भटके हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल जारी है। उन्होंने शनिवार को आंध्र के खिलाफ 56 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। सैमसन के 73 रनों के अलावा टीम का कोई अन्य बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका।
इस मुकाबले में आंध्रा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सुपर लीग स्टेज में पहुंचने के लिए केरल की टीम के लिए जीत बेहद जरूरी थी। ग्रुप A में मुंबई की टीम पहले स्थान पर है, आंध्रा प्रदेश दूसरे और केरल की टीम तीसरे स्थान पर है। मुंबई का अगले दौर में जाना तय है, तो इस मैच के बाद आंध्रा की भी टिकट कंफर्म हो गई।
संजू सैमसन और कन्नुमल ने पारी की शुरुआत की। चौथे ओवर में कन्नुमल 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते रहे और केरल ने 79 रन तक पहुंचते-पहुंचते 7 विकेट गंवा दिए। इसके बाद संजू सैमसन ने बिजू नारायणन के साथ मिलकर केरल की टीम को 119 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। सैमसन 56 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा सिर्फ निधीश 10 रन के आंकड़े को पार कर सके।
120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्रा की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 71 रन की साझेदारी की। श्रीकर भरत ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 28 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा अश्विन हेबर 27 और पायला अविनाष 20 रन बनाकर आउट हुए। शेख रशीद और रिकी भुई ने इसके बाद आंध्रा को कोई नुकसान नहीं होने दिया और 12वें ओवर में ही जीत दिला दी।
