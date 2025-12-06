6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान

IND vs SA 3rd ODI Highlights: 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 06, 2025

Yashasvi Jaiswal

यशस्वी जायसवाल (फोटो- IANS)

India vs South Africa 3rd ODI Score and Highlights: विशाखापत्तनम में शनिवार को भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेली। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और फिर बल्लेबाजों ने गदर मचा दिया। इस मैच में टॉस का तिलिस्म भी टूट गया और आखिरकार टीम इंडिया ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट हासिल किए। 271 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 40वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया।

साउथ अफ्रीका का 10 साल बाद वनडे सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया। रायपुर में 359 रन के लक्ष्य को हासिल करने वाली अफ्रीकी टीम विशाखापत्तनम में बुलंद हौसले के साथ उतरी। हालांकि आज भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और डिकॉक-बावुमा के अलावा किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया।

कुलदीप-प्रसिद्ध रहे मैच के हीरो

भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट निकाले। इन दोनों खिलाड़ियों ने ही टीम इंडिया की जीत को आसान बना दिया। बैटिंग के लिए आसान मानी जाने वाली इस पिच पर साउथ अफ्रीका को 270 पर रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी कामयाबी थी। कुलदीप ने इस दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 4 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने अपना-अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 25 ओवर में ही 150 के पार पहुंचा दिया। 26वें ओवर में रोहित शर्मा केशव महाराज की गेंद पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए।

रोहित के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने आए विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ दिया। दूसरी ओर जायसवाल ने शतक पूरा किया और वह तीनों फॉर्मेट में सैकड़ा जड़ने वाले छठे भारतीय बने। विराट और जायसवाल ने टीम इंडिया को 39.5 ओवर में जीत दिला दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार भारत में वनडे सीरीज 2015 में जीती थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

06 Dec 2025 09:24 pm

Published on:

06 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अपने चौथे वनडे में ही यशस्वी जायसवाल ने किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

Yashavi jaiswal
क्रिकेट

SMAT 2025: टी20 सीरीज से पहले संजू सैमसन ने काटा गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिए 73 रन

Sanju Samson
क्रिकेट

IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप यादव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, वनडे में 11वीं बार ऐसा कर बन गए पहले भारतीय

IND vs SA 3rd ODI
क्रिकेट

एक समय 300 के पार जाती दिख रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन 270 रन पर हो गई ढेर, जानें कहां बदली कहानी

KL Rahul with Tilak Verma
क्रिकेट

ट्रॉफी के लिए देश की 32 टीमों के बीच टक्कर जारी, ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड सबसे आगे

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.