IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान

यशस्वी जायसवाल (फोटो- IANS)
India vs South Africa 3rd ODI Score and Highlights: विशाखापत्तनम में शनिवार को भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेली। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और फिर बल्लेबाजों ने गदर मचा दिया। इस मैच में टॉस का तिलिस्म भी टूट गया और आखिरकार टीम इंडिया ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट हासिल किए। 271 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 40वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया।
साउथ अफ्रीका का 10 साल बाद वनडे सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया। रायपुर में 359 रन के लक्ष्य को हासिल करने वाली अफ्रीकी टीम विशाखापत्तनम में बुलंद हौसले के साथ उतरी। हालांकि आज भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और डिकॉक-बावुमा के अलावा किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया।
भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट निकाले। इन दोनों खिलाड़ियों ने ही टीम इंडिया की जीत को आसान बना दिया। बैटिंग के लिए आसान मानी जाने वाली इस पिच पर साउथ अफ्रीका को 270 पर रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी कामयाबी थी। कुलदीप ने इस दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 4 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने अपना-अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 25 ओवर में ही 150 के पार पहुंचा दिया। 26वें ओवर में रोहित शर्मा केशव महाराज की गेंद पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए।
रोहित के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने आए विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ दिया। दूसरी ओर जायसवाल ने शतक पूरा किया और वह तीनों फॉर्मेट में सैकड़ा जड़ने वाले छठे भारतीय बने। विराट और जायसवाल ने टीम इंडिया को 39.5 ओवर में जीत दिला दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका ने आखिरी बार भारत में वनडे सीरीज 2015 में जीती थी।
