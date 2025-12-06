IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान

India vs South Africa 3rd ODI Score and Highlights: विशाखापत्तनम में शनिवार को भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेली। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और फिर बल्लेबाजों ने गदर मचा दिया। इस मैच में टॉस का तिलिस्म भी टूट गया और आखिरकार टीम इंडिया ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट हासिल किए। 271 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 40वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया।