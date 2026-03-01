IPL 2026: आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी, एक्टिव कप्तानों में श्रेयस सबसे आगे

Most IPL Match Played as a Captain: 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज हो रहा है। इस दौरान कई टीमों के खिलाड़ी बदले हुए नजर आ सकते हैं। इस बार किसी भी टीम ने अपने कप्तान को बदलने का ऐलान नहीं किया है। सीएसके की कमान ऋतुराज के हाथों में होगी, तो केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे और पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे। दिल्ली की कमान अक्षर पटेल संभालेंगे तो एलएसजी की ऋषभ पंत और गुजरात की शुभमन गिल।