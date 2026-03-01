ट्रेविस हेड-मैकुलम या रोहित नहीं, विराट कोहली ने इस दिग्गज को बताया टी20 क्रिकेट का महान ओपनर

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत से पहले विराट कोहली (Virat Kohli) ने फेवरेट महान टी20 ओपनर को चुना। उन्होंने बताया कि टी20 क्रिकेट का सबसे महान ओपनर कौन है। उनके सामने रोहित शर्मा (Rohit Sharma), ट्रेविस हेड (Travis Head), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), ब्रेंडन मैकुलम (Brendon McCullum), शेन वाटसन (Shane Watson) और (Faf du Plessis) जैसे बल्लेबाजों को पीछे रखते हुए क्रिस गेल (Chris Gayle) का नाम सबसे आगे रखा। इस दौरान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) भी पीछे रहे। हालांकि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को छह बड़े खिलाड़ियों से आगे रखा।