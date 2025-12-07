7 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

शानदार प्रदर्शन के बावजूद गौतम गंभीर ने कोहली – रोहित को नहीं दी वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी, दिया ये बयान

गंभीर से पूछा गया कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन दो अनुभवी खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा, "सबसे पहले यह समझना होगा कि वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है। ज़रूरी है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें, और यह सुनिश्चित करें कि जो युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, वे अपने मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं।"

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 07, 2025

IND vs SA ODI series

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

Virat Kohli, Rohit Sharma, India vs South Africa ODI series: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। एक तरह जहां कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ते हुए तीन मैचों में 151 के शानदार औसत से 302 रन बनाए। वहीं रोहित ने 48.67 की बेहतरीन औसत से 146 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 में जगह की कोई गारंटी नहीं दी है।

गंभीर ने रोहित - कोहली को बताया वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी

गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के निर्णायक मुकाबले में भारत की नौ विकेट से जीत के बाद कहा, "वे वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में बेहद मायने रखता है। वे यह काम लंबे समय से कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, जो 50 ओवर के फ़ॉर्मेट में बहुत महत्वपूर्ण होगा।"

जायसवाल और रुतुराज ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ को जहां भी संभव होगा, मौके दिए जाएंगे, भले ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर टीम में वापस क्यों न आ जायें। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सीरीज़ में जमकर रन बनाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ ने भी शतक जड़े हैं।

वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है

जब गंभीर से पूछा गया कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन दो अनुभवी खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा, "सबसे पहले यह समझना होगा कि वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है। ज़रूरी है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें, और यह सुनिश्चित करें कि जो युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, वे अपने मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं।"

इंडिया-ए में बेहतरीन फ़ॉर्म के चलते दिया मौका

उन्होंने आगे कहा, "रुतु जैसे खिलाड़ी ने अपनी पोज़िशन पर बल्लेबाज़ी नहीं की, लेकिन वह क्वालिटी बैटर है। हम उन्हें इस सीरीज़ में मौका देना चाहते थे, क्योंकि वह इंडिया-ए के साथ बेहतरीन फ़ॉर्म में थे। उन्होंने दबाव की स्थिति में इस मौक़े को दोनों हाथों से भुनाया। इस तरह का शतक बनाना वाकई उच्च स्तर की बल्लेबाज़ी थी। और यशस्वी के बारे में सभी जानते हैं कि उनमें कितनी काबिलियत है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में यह उनके करियर की शुरुआत है।"

कोहली और रोहित पर उठे थे सवाल

ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी कोहली और रोहित को काफी जांच-परख से गुजरना पड़ा। चयन के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह भी दी गई थी। इसके बाद दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में दमदार प्रदर्शन कर जवाब दिया। कोहली ने दो शतक और 45 गेंद में नाबाद 65 रन बनाए, जबकि रोहित ने दो अर्धशतक जड़े।

अय्यर और गिल के आते ही गायकवाड़ और जायसवाल की छुट्टी

दूसरी ओर, गायकवाड़ ने नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए शतक लगाया और जायसवाल ने भी नाबाद शतक के साथ सीरीज़ खत्म की। लेकिन इसके बावजूद जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अगली सीरीज़ में उनकी जगह तय नहीं मानी जा रही। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर के टीम में आते ही दोनों खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना पड़ेगा।

गंभीर ने कहा, "जहां भी हम उन्हें अवसर दे सकें, हमें देना चाहिए। हम वर्ल्ड कप से पहले लगभग 20-25 खिलाड़ियों का एक मजबूत समूह बनाना चाहते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलेगा, हम उन्हें खिलाएंगे। लेकिन जब आपके कप्तान और उपकप्तान वापस आते हैं, तो वे ही आपके पहले विकल्प होंगे। गायकवाड़ और जायसवाल को हर मौके के लिए तैयार रहना चाहिए।"

खबर शेयर करें:

Hindi News / Sports / Cricket News / शानदार प्रदर्शन के बावजूद गौतम गंभीर ने कोहली – रोहित को नहीं दी वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी, दिया ये बयान

