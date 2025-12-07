शानदार प्रदर्शन के बावजूद गौतम गंभीर ने कोहली – रोहित को नहीं दी वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी, दिया ये बयान

Virat Kohli, Rohit Sharma, India vs South Africa ODI series: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। एक तरह जहां कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ते हुए तीन मैचों में 151 के शानदार औसत से 302 रन बनाए। वहीं रोहित ने 48.67 की बेहतरीन औसत से 146 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 में जगह की कोई गारंटी नहीं दी है।