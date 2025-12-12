IPL ऑक्शन 2026 में बोली के लिए तरस जाएंगे ये 5 बल्लेबाज! रिकॉर्ड रहा है बेहद शानदार

ऐसे खिलाड़ी, जिन पर इस बार बोली लगने के कम चांस हैं, में दो ऐसे धुरंधर बल्लेबाजों के नाम हैं, जो आईपीएल के पहले के सीजन में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का। स्मिथ आईपीएल में 34.51 की औसत से 2485 रन बना चुके हैं। एक समय आईपीएल के चर्चित चेहरे रहे स्मिथ को 2021 से कोई खरीदार नहीं मिला है और संभावना है कि इस बार भी उन्हें अनसोल्ड ही रहना पड़े। ऐसे ही चर्चित नामों में एक नाम भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का भी है। मयंक पिछले सीजन में भी नहीं बिके थे, लेकिन बीच सीजन में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने देवदत्त पड्डीकल के इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था। मयंक के नाम आईपीएल में 2756 रन हैं।