IPL ऑक्शन 2026 में बोली के लिए तरस जाएंगे ये 5 बल्लेबाज! रिकॉर्ड रहा है बेहद शानदार

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रहा है। इस ऑक्शन में 10 टीमें अपने 77 स्लॉट भरने के लिए बोली लगाएंगी। इसके लिए बीसीसीआई ने 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इस बार का ऑक्शन हर सीजन से कुछ अलग नजर आ रहा है। कई बड़े खिलाड़ी इस बार के ऑक्शन में नजर नहीं आएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिनके इस बार के ऑक्शन में बिकने की संभावना कम है। आइए ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जो इस बार के ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं।
ऐसे खिलाड़ी, जिन पर इस बार बोली लगने के कम चांस हैं, में दो ऐसे धुरंधर बल्लेबाजों के नाम हैं, जो आईपीएल के पहले के सीजन में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का। स्मिथ आईपीएल में 34.51 की औसत से 2485 रन बना चुके हैं। एक समय आईपीएल के चर्चित चेहरे रहे स्मिथ को 2021 से कोई खरीदार नहीं मिला है और संभावना है कि इस बार भी उन्हें अनसोल्ड ही रहना पड़े। ऐसे ही चर्चित नामों में एक नाम भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का भी है। मयंक पिछले सीजन में भी नहीं बिके थे, लेकिन बीच सीजन में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने देवदत्त पड्डीकल के इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था। मयंक के नाम आईपीएल में 2756 रन हैं।
आईपीएल के 52 मैचों में 146.07 की स्ट्राइक रेट और 34.88 की औसत से 1674 रन बना चुके विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी में अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पिछले सीजन में इन पर भी किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई थी। मुंबई इंडियंस ने इन्हें विल जेक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था। 36 वर्षीय यह खिलाड़ी अब अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने बल्ले से परिचय दे चुके विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें इस ऑक्शन में निराश होना पड़ सकता है।
इन दोनों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस भी अनसोल्ड रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस ऑक्शन के लिए खुद को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर रजिस्टर किया है, लेकिन वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इस कारण से टीमों की रुचि उनमें कम हो सकती है। इंग्लिस पिछले सीजन पंजाब किंग्स का हिस्सा थे।
