1-2 नहीं… 5 बड़े कारण, जिसकी वजह से शुभमन गिल की नहीं बनती टी20 टीम में जगह

वनडे और टेस्ट क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले शुभमन गिल का बल्ला टी20 में लंबे समय से खामोश है। इस फॉर्मेट में वैसे तो गिल कभी भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे फॉर्म को देखते हुए उन्हें लगातार टी20 में मौके मिल रहे हैं। हालांकि अगर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के उनके आंकड़ों पर नजर डालें, तो वह काफी पीछे नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भी गिल कुछ खास नहीं कर पाए थे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों में सिर्फ 4 रन बना पाए हैं। ऐसे में अब उनके जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चलिए जानते हैं ऐसे 5 कारण, जिनकी वजह से उन्हें टी20 टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए।