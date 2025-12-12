वैभव सूर्यवंशी की विध्वंसक पारी से खौफ में पाकिस्तान! कहीं उन पर न टूट जाए कहर

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
IND vs PAK U19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप में शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली और कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनकी इस पारी ने न सिर्फ यूएई के खिलाड़ियों के हौसले पस्त किए, बल्कि पाकिस्तान की भी हालत खराब कर दी है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के और 9 चौकों की मदद से 95 गेंदों में 171 रन की पारी खेली। इस शतक की बदौलत वह अंडर-19 एशिया कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा वह यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने यह कारनामा एशिया कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़कर किया।
14 साल के इस खिलाड़ी की फॉर्म देखकर दुनिया हैरान है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए यह चिंता का विषय है। क्योंकि अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच 14 दिसंबर को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी टीम बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वैभव का बल्ला उस दिन भी गरजे। हालांकि वैभव की तरह पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने भी मलेशिया के खिलाफ नाबाद 177 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमें आमने-सामने होंगी, तब दुनिया की नज़र वैभव और समीर दोनों पर टिकी रहेगी।
भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच मुकाबला रविवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा Patrika.com पर इस मैच से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ सकते हैं।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, उधव मोहन, नमन पुष्पक और युवराज गोहिल।
उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, निकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, मोमिन कमर, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा और मोहम्मद शायान
