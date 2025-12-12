वैभव सूर्यवंशी की विध्वंसक पारी से खौफ में पाकिस्तान! कहीं उन पर न टूट जाए कहर

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप में शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली और कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनकी इस पारी ने न सिर्फ यूएई के खिलाड़ियों के हौसले पस्त किए, बल्कि पाकिस्तान की भी हालत खराब कर दी है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के और 9 चौकों की मदद से 95 गेंदों में 171 रन की पारी खेली। इस शतक की बदौलत वह अंडर-19 एशिया कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा वह यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने यह कारनामा एशिया कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़कर किया।