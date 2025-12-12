वैभव सूर्यवंशी ने 8 महीनों में बना डाले ये 8 बड़े रिकॉर्ड, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं ध्वस्त

वैभव के नाम यूथ वनडे में सबसे तेज शतक (52 गेंद) बनाने का रिकॉर्ड है। यह कारनामा उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ जुलाई 2025 में किया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के कामरान गुलाम (53 गेंद) के नाम था। इसके अलावा वैभव यूथ वनडे में 50+ छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है। यूएई के खिलाफ खेली गई शतकीय पारी की बदौलत वह यूथ क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2008 में नामीबिया U19 के खिलाफ 12 छक्के लगाए थे।