234 रन से धमाकेदार जीत के बावजूद पाकिस्तान से पिछड़ी टीम इंडिया, जानें क्या है वजह

U19 Asia Cup 2025 Points Table Update: दुबई के आईसीसी एकेडमी में शुक्रवार को अंडर 19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 234 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन की पारी खेली। इस धमाकेदार जीत के बावजूद टीम इंडिया अंत तालिका में पाकिस्तान ने नीचे है। दरअसल पाकिस्तान ने भी आज अपने अभियान का आगाज किया और मलेशिया को हराकर 2 अंक बटोरे। 14 दिसंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। उससे पहले चलिए समझते हैं कि 234 रन की बड़ी जीत के बावजूद टीम इंडिया अंक तालिका में पाकिस्तान से पीछे क्यों है।