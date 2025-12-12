12 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

234 रन से धमाकेदार जीत के बावजूद पाकिस्तान से पिछड़ी टीम इंडिया, जानें क्या है वजह

U19 Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 234 रन से मात दी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन की धमाकेदार पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 12, 2025

Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

U19 Asia Cup 2025 Points Table Update: दुबई के आईसीसी एकेडमी में शुक्रवार को अंडर 19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 234 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन की पारी खेली। इस धमाकेदार जीत के बावजूद टीम इंडिया अंत तालिका में पाकिस्तान ने नीचे है। दरअसल पाकिस्तान ने भी आज अपने अभियान का आगाज किया और मलेशिया को हराकर 2 अंक बटोरे। 14 दिसंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। उससे पहले चलिए समझते हैं कि 234 रन की बड़ी जीत के बावजूद टीम इंडिया अंक तालिका में पाकिस्तान से पीछे क्यों है।

टीम इंडिया ने UAE को हराया

अंडर 19 एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी के 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से खेली गई 171 रन की पारी की बदौलत 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसार पर 433 रन बनाए। भारतीय अंडर 19 टीम का वनडे फॉर्मेट में यह सबसे बड़ा स्कोर है। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने 20 छक्के और 31 चौके लगाए। यह तीसरा मौका था जब टीम इंडिया ने 400 रन के आंकड़े को छूआ।

434 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बना सकी और 234 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे उदिश सूरी ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2 अंक हासिल कर लिए। हालांकि पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन से मात दी। इस वजह से पाकिस्तान को भी 2 अंक मिले लेकिन उनका नेट रनरेट भारत से बेहतर हो गया।

पहले दिन खेले गए 2 मैच

अंडर 19 एशिया कप 2025 की शुरुआत 12 दिसंबर को हुई और पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में जहां भारतीय टीम ने UAE को हराया, तो दूसरे मुकाबले में मलेशिया को पाकिस्तान ने मात दी। टीम इंडिया का नेट रनरेट +4.680 है, तो पाकिस्तान का +5.940 है।

