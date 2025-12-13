Vaibhav Suryavanshi heartwarming statement: भारत के 14 वर्षीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पिछले आईपीएल के बाद से लगातार धमाल मचा रहे और 2025 में गूगल पर सबसे ज्‍यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय भी बने हैं। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्‍होंने फैंस का दिल जीतने वाली प्रतिक्रिया दी है। वैभव ने शुक्रवार को अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 95 गेंदों पर 171 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक स्कोर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। उन्होंने यह कीर्तिमान दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में यूएई के खिलाफ ग्रुप ए में भारत के पहले मुकाबले में बनाया है।