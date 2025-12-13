14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketcomau)
Vaibhav Suryavanshi heartwarming statement: भारत के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पिछले आईपीएल के बाद से लगातार धमाल मचा रहे और 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय भी बने हैं। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्होंने फैंस का दिल जीतने वाली प्रतिक्रिया दी है। वैभव ने शुक्रवार को अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 95 गेंदों पर 171 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक स्कोर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। उन्होंने यह कीर्तिमान दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में यूएई के खिलाफ ग्रुप ए में भारत के पहले मुकाबले में बनाया है।
मैच के बाद ब्रॉडकास्टर ने वैभव सूर्यवंशी को याद दिलाया कि वह 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं, यहां तक कि उन्होंने विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है। ब्रॉडकास्टर ने पूछा कि जब हम आपके बारे में रिसर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता न हो। गूगल के अनुसार, पिछले एक साल में आप भारत में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति हैं, यहां तक कि आपने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है।
वहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति के मामले में आप छठे स्थान पर हैं। हमारा काम आपको आगे बढ़ाना है। हमारा काम आपके बारे में रिसर्च करना है। लेकिन, यह आपका काम नहीं है, आपका सिर्फ काम पर फोकस बनाए रखना है। इस सारी चर्चा के बीच आप जमीन से कैसे जुड़े रहते हैं?
बिहार के समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव ने कहा कि ये बातें उन्हें खुशी और आनंद देती हैं, लेकिन मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ अपने खेल पर फोकस रखता हूं। हां, मैं इन बातों के बारे में सुनता हूं और अच्छा लगता है। मैं इसे देखता हूं, इसके बारे में अच्छा महसूस करता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। बस इतना ही।
बता दें कि यूथ वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय का सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अंबाती रायडू के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 177 रनों की पारी खेली थी। पुरुषों के अंडर-19 वनडे में किसी बल्लेबाज का ये नौवां सबसे बड़ा स्कोर था। वहीं, वैभव सूर्यवंशी अब सबसे बड़ा स्कोर करने वाले रायडू के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ सिर्फ 95 गेंदों पर 9 चौके और 14 छक्कों की मदद से 180 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 171 रनों की पारी खेली। एक पारी में 14 छक्के अंडर-19 स्तर पर अभी तक कोई नहीं लगा सका है। इस तरह उन्होंने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग