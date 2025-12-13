‘आप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को हटा सकते हैं…’ भारतीय ओपनिंग जोड़ी को लेकर आशीष नेहरा का बड़ा बयान

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (फोटो- IANS)
Ashish Nehra on Shubman Gill: भारतीय टी20 टीम की छह महीने पहले दुनिया भर में तूती बोल रही थी, लेकिन कुछ बदलाव के चलते अब उसमें कमजोरियां नजर आने लगी हैं। शुभमन गिल की एशिया कप ते टीम में बतौर उप-कप्तान वापसी हुई, जिसके बाद संजू सैमसन ओपनिंग से बैटिंग ऑर्डर में नीचे चले गए और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। मौजूदा समय में संजू बेंच पर हैं तो रिंकू तो टीम से बाहर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में गिल कुछ खास नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से वह आलोचकों के निशाने पर हैं। उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो टी20 मुकाबलों में गिल सिर्फ तीन गेंद ही क्रीज पर टिक सके हैं। कटक में वह दो गेंदों पर महज 4 रन बनाकर आउट हो गए तो मुल्लांपुर में पहली ही गेंद पर शून्य बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल पर अब तलवार लटकती नजर आ रही है। अगर वह अगले मौके नहीं भुना पाए तो आगामी टी20 वर्ल्ड कप के प्लान से भी बाहर हो सकते हैं। इसी बीच गुजरात टाइटन्स के कोच आशीष नेहरा ने गिल का समर्थन करते हुए कहा है कि इस समय धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशीष नेहरा का मानना है कि कुछ खराब परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें जज नहीं किया जा सकता। उन्हें अभी कुछ समय देने की जरूरत है। नेहरा ने कहा कि अगर आईपीएल 3 हफ्ते दूर होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप टी20 क्रिकेट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ अभी सिर्फ 2 मैच खेले हैं और यही हमारी समस्या है। इतने तेज फॉर्मेट में हम गिल जैसे खिलाड़ियों का दो-तीन मैचों के बाद मूल्यांकन करेंगे तो यह मुश्किल है।
नेहरा ने कहा कि आपके पास कई ऑप्शन हैं। आप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को हटा सकते हैं। आप साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ से ओपनिंग करवा सकते हैं। अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन के साथ ऐसा कर सकते हैं। जब खराब आंकड़ों के बाद खिलाड़ियों को बदलने की बात होती है तो विकल्प हमेशा होते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी।
प्रोटियाज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में करारी हार के बाद टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने गिल का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी में बहुत क्वालिटी है और यह सिर्फ समय की बात है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा।
टेन डोशेट ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के आखिर में शुभमन की मानसिकता में बदलाव के कुछ अच्छे संकेत देखे थे। इस सीरीज में इन दो बार आउट होने के बावजूद पहले मैच में हमने खिलाड़ियों से पावर प्ले में जाकर अटैक करने को कहा था और कटक में विकेट बहुत अच्छा नहीं था।
बता दें कि संजू सैमसन ने पिछले साल तीन टी20 इंटरनेशनल शतक लगाए थे। इसलिए कई लोगों का मानना था कि वह ही ओपनर होंगे। हालांकि, गिल की टी20 टीम में वापसी की वजह से संजू को बाहर बैठना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग