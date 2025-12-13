‘आप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को हटा सकते हैं…’ भारतीय ओपनिंग जोड़ी को लेकर आशीष नेहरा का बड़ा बयान

Ashish Nehra on Shubman Gill: भारतीय टी20 टीम की छह महीने पहले दुनिया भर में तूती बोल रही थी, लेकिन कुछ बदलाव के चलते अब उसमें कमजोरियां नजर आने लगी हैं। शुभमन गिल की एशिया कप ते टीम में बतौर उप-कप्तान वापसी हुई, जिसके बाद संजू सैमसन ओपनिंग से बैटिंग ऑर्डर में नीचे चले गए और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। मौजूदा समय में संजू बेंच पर हैं तो रिंकू तो टीम से बाहर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में गिल कुछ खास नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से वह आलोचकों के निशाने पर हैं। उन्‍हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।