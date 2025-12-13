13 दिसंबर 2025,

शनिवार

क्रिकेट

SMAT 2025: ACA का बड़ा एक्‍शन, भ्रष्टाचार के आरोप में 4 खिलाड़ी सस्‍पेंड

सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) के बीच असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने भ्रष्टाचार के आरोप में चार खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। जांच पूरी होने तक ये खिलाड़ी एसीए और उसकी जिला इकाइयों और संबद्ध क्लबों के किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।

भारत

image

lokesh verma

Dec 13, 2025

SMAT 2025

फाइल फोटो (सोर्स: cricbuzz)

सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT 2025) अब अपने आखिरी दौर पर है। 18 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि असम क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025 सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के दौरान भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में चार खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने तक ये चारों खिलाड़ी किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।

इन चार को किया गया निलंबित

एसीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठाकुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इन्‍होंने 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाले असम टीम के कुछ मौजूदा खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का प्रयास किया था।

एफआईआर दर्ज की गई

इन चारों खिलाड़ियों के खिलाफ गुवाहाटी स्थित अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज की गई है। बोर्ड ने स्‍पष्‍ट किया है कि जांच के अंतिम परिणाम आने तक खिलाड़ी निलंबित रहेंगे। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान ये खिलाड़ी एसीए, इसकी जिला इकाइयों और संबद्ध क्लबों की ओर से आयोजित किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।

Published on:

13 Dec 2025 06:46 am

SMAT 2025: ACA का बड़ा एक्‍शन, भ्रष्टाचार के आरोप में 4 खिलाड़ी सस्‍पेंड

