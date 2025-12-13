सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT 2025) अब अपने आखिरी दौर पर है। 18 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि असम क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025 सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के दौरान भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में चार खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने तक ये चारों खिलाड़ी किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।