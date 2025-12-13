धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 1-1 की बराबरी के साथ बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जहां फिर से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी तो वहीं एडेन मार्करम के नेतृत्व वाली प्रोटियाज टीम भी लगातार दूसरी जीत के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को दोनों के बीच बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। ये मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। आइये इस मैच से पहले एक नजर धर्मशाला की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल पर डालते हैं।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 के दौरान धर्मशाला का आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि खुशी की खबर ये है कि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में क्रिकेट फैंस पूरे मैच का मजा बिना किसी रुकावट उठा सकेंगे। 14 दिसंबर को धर्मशाला में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए अच्छी रही है और गेंदबाजों को भी मदद मिली है। अगर बल्लेबाज शुरुआत में टिक पाए तो बाद बड़े शॉट आसानी से खेल पाएंगे। हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में पावरप्ले बेहद अहम रहने वाला है। जबकि यहां स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं होगा।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और कुलदीप यादव।
रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, टोनी डी ज़ोरज़ी, क्वेना मफाका, केशव महाराज, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नॉर्टजे।
