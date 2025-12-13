13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: तीसरे मैच में होगी चौकों-छक्‍कों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें धर्मशाला की पिच रिपोर्ट

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाना है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं धर्मशाला की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 13, 2025

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report

धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 1-1 की बराबरी के साथ बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जहां फिर से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी तो वहीं एडेन मार्करम के नेतृत्व वाली प्रोटियाज टीम भी लगातार दूसरी जीत के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को दोनों के बीच बेहद कड़ी टक्‍कर देखने को मिलने वाली है। ये मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। आइये इस मैच से पहले एक नजर धर्मशाला की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल पर डालते हैं।

धर्मशाला के मौसम का हाल

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 के दौरान धर्मशाला का आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि खुशी की खबर ये है कि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में क्रिकेट फैंस पूरे मैच का मजा बिना किसी रुकावट उठा सकेंगे। 14 दिसंबर को धर्मशाला में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पिच रिपोर्ट

धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए अच्छी रही है और गेंदबाजों को भी मदद मिली है। अगर बल्लेबाज शुरुआत में टिक पाए तो बाद बड़े शॉट आसानी से खेल पाएंगे। हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्‍मीद है। ऐसे में पावरप्ले बेहद अहम रहने वाला है। जबकि यहां स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं होगा।

भारतीय टीम स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और कुलदीप यादव।

साउथ अफ्रीका स्क्वाड

रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, लुथो सिपाम्‍ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, टोनी डी ज़ोरज़ी, क्वेना मफाका, केशव महाराज, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नॉर्टजे।

ये भी पढ़ें

‘आप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को हटा सकते हैं…’ भारतीय ओपनिंग जोड़ी को लेकर आशीष नेहरा का बड़ा बयान
क्रिकेट
Ashish Nehra on Shubman Gill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

13 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: तीसरे मैच में होगी चौकों-छक्‍कों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें धर्मशाला की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI
क्रिकेट

Lionel Messi Goat India Tour: मेस्सी के स्टेडियम से चले जाने पर फैंस का फूटा गुस्सा, फेंकी कुर्सियां

leonel messi
क्रिकेट

BBL 2025-26: बिग बैश लीग की भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां देखें

Big Bash League 2025-26
क्रिकेट

कैमरून ग्रीन ने चली चाल, लेकिन IPL के इस नए नियम से नहीं मिला पाएंगे 18 करोड़ से ज्यादा

cameron green
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल होने के लिए करना होगा इंतजार, ICC का न्‍यूनतम उम्र का नियम बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.