IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 1-1 की बराबरी के साथ बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जहां फिर से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी तो वहीं एडेन मार्करम के नेतृत्व वाली प्रोटियाज टीम भी लगातार दूसरी जीत के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को दोनों के बीच बेहद कड़ी टक्‍कर देखने को मिलने वाली है। ये मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। आइये इस मैच से पहले एक नजर धर्मशाला की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल पर डालते हैं।