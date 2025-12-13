13 दिसंबर 2025,

शनिवार

IPL 2026 Auction: इन खिलाड़ियों के लिए टीमें करेंगी पर्स खाली, ये नए चेहरे भी रहेंगे डिमांड में

IPL 2026 Auction: इस सीजन के ऑक्शन में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए टीमें अपने पर्स खाली कर सकती हैं। इनमें विदेशी खिलाड़ियों के साथ ही भारतीयों पर भी नजर रहेंगी। कुछ अनकैप्ड खिलाड़ी भी ऐसे हैं, जिन्हें एक से अधिक टीमें टारगेट कर सकती हैं।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 13, 2025

IPL 2026 Auction

आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर मंगलवार को होगा (फोटो- iplt20.com)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन को अब सिर्फ दो दिन रह गए हैं। टीमों ने अपनी नीतियां पहले ही निर्धारित कर दी हैं कि वे किन-किन खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए ऑक्शन में टारगेट करेंगी। कुछ टीमों के रिटेंशन देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें टीम में किस भूमिका के लिए कौन से खिलाड़ी की जरूरत है। सभी टीमें इस ऑक्शन में अपनी स्क्वॉड को फाइनल शेप देंगी। इस ऑक्शन के लिए टीमों के पास 77 स्लॉट खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए 350 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। आइए देखते हैं इन्हीं खिलाड़ियों में कौन से खिलाड़ी सबसे महंगे बिकेंगे और किन नए चेहरों पर टीमें निवेश करेंगी।

इन भारतीयों पर रहेगी नजर

पिछले सीजन के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा था। लेकिन उस सीजन वह फ्लॉप रहे। इस सीजन से पहले KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि उनके लिए कितनी टीमें बोली लगाएंगी। वेंकी ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 3-4 ओवर की तेज गेंदबाजी के भी दे सकते हैं, इससे उनके ऑक्शन में महंगे बिकने की संभावना बढ़ जाती है। इनके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक चौंकाने वाले फैसले में फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया। ऑक्शन में इन पर भी अच्छी-खासी बोली लग सकती है।

ये विदेशी करवा सकते हैं पर्स खाली

सबसे डिमांड में चल रहे खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का आता है। ग्रीन पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। लेकिन इस सीजन में वह धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं। KKR के पास 64.30 करोड़ का पर्स बचा है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास 43.40 करोड़ रुपए हैं। इन दोनों टीमों के बीच ग्रीन को लेकर एक बिडिंग वॉर देखी जा सकती है। ग्रीन इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। ग्रीन के अलावा सभी टीमों की नजर श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर भी रहेंगी। मलिंगा जैसी बॉलिंग एक्शन और डेथ में यॉर्कर डालने की क्षमता इन्हें अच्छा खासा पैसा दिलवा सकती है।

इनके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भी टीमें पैसा लुटा सकती हैं। लिविंगस्टोन एक अच्छे फिनिशर हैं, जो किसी भी परिस्थिति में आकर लम्बे छक्के लगा सकते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में एक-दो ओवर की स्पिन प्रदान कर सकते हैं।

नए चेहरे जो रहेंगे डिमांड में

इस बार के घरेलू सीजन में कई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने टीमों के स्काउट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इनमें सबसे प्रमुख नाम जम्मू-कश्मीर के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब नबी और राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का नाम आता है। अशोक शर्मा अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर हैं। इनके अलावा राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर भी टीमें भरोसा जता सकती हैं।

Published on:

13 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: इन खिलाड़ियों के लिए टीमें करेंगी पर्स खाली, ये नए चेहरे भी रहेंगे डिमांड में

