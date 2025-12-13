IPL 2026 Auction: इन खिलाड़ियों के लिए टीमें करेंगी पर्स खाली, ये नए चेहरे भी रहेंगे डिमांड में

सबसे डिमांड में चल रहे खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का आता है। ग्रीन पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। लेकिन इस सीजन में वह धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं। KKR के पास 64.30 करोड़ का पर्स बचा है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास 43.40 करोड़ रुपए हैं। इन दोनों टीमों के बीच ग्रीन को लेकर एक बिडिंग वॉर देखी जा सकती है। ग्रीन इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। ग्रीन के अलावा सभी टीमों की नजर श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर भी रहेंगी। मलिंगा जैसी बॉलिंग एक्शन और डेथ में यॉर्कर डालने की क्षमता इन्हें अच्छा खासा पैसा दिलवा सकती है।