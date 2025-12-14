14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, बन सकते हैं दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज

IND vs SA: धर्मशाला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचो की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास टी-20I में 50 विकेट पूरा करने का सुनहरा मौका होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 14, 2025

Varun Chakravarthy (Photo- IANS)

वरुण चक्रवर्ती, क्रिकेटर, भारत (Photo- IANS)

IND vs SA, 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज (14 दिसंबर) खेला जाएगा। धर्मशाला में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास बड़ा कारनामा करने का मौका होगा।

दरअसल, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती ने अब तक भारत के लिए 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6.88 की इकॉनमी से कुल 49 विकेट चटकाए हैं। यदि धर्मशाला में होने वाले टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो इस प्रारूप में सबसे तेज 50 विकेट चटकाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

टी-20I में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

कुलदीप यादव – 30 मैच
अर्शदीप सिंह – 33 मैच
रवि बिश्नोई – 33 मैच
युजवेंद्र चहल – 34 मैच
जसप्रीत बुमराह – 41 मैच

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का गेंदबाजी औसत 15.38 है, जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी-20 गेंदबाजों की सूची में शामिल करता है। वैसे, ICC फुल मेंबर टीमों के खिलाड़ियों में उनसे बेहतर औसत के साथ 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव, राशिद खान, अजंता मेंडिस और इमरान ताहिर ही हैं।

2025 में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन

दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 2025 में भारत के लिए 18 मैचों में 6.96 की इकॉनमी से कुल 30 विकेट चटकाए हैं। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए आगामी आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2025 को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन को उनसे काफी उम्मीदें हैं।

ये भी पढ़ें

Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेसी पर गुस्साए फैंस, बोतलें और कुर्सियां फेंकी
क्रिकेट
leonel messi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Dec 2025 03:50 am

Published on:

14 Dec 2025 03:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, बन सकते हैं दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत-पाकिस्तान में होगी कांटे की टक्कर, जानें कब और कहां पर देखें अंडर-19 एशिया कप 2025 मैच?

SMAT Live Streaming
क्रिकेट

जयपुर के अशोक शर्मा की लग सकती है ऑक्शन में लॉटरी, SMAT में मचा रहे हैं धमाल

Ashok Sharma
क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

Deepak Hooda Ravi Bishnoi
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 1-2 नहीं, मिलेंगे 3 मौके

Abhishek Sharma
क्रिकेट

PCB ने फिर खड़ा किया नया बवाल, पोस्टर की वजह से हुआ नाराज

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.