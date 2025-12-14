IND vs SA: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, बन सकते हैं दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज

दरअसल, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती ने अब तक भारत के लिए 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6.88 की इकॉनमी से कुल 49 विकेट चटकाए हैं। यदि धर्मशाला में होने वाले टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो इस प्रारूप में सबसे तेज 50 विकेट चटकाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।