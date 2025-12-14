IND vs SA: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, बन सकते हैं दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज

वरुण चक्रवर्ती, क्रिकेटर, भारत (Photo- IANS)
IND vs SA, 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज (14 दिसंबर) खेला जाएगा। धर्मशाला में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास बड़ा कारनामा करने का मौका होगा।
दरअसल, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती ने अब तक भारत के लिए 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6.88 की इकॉनमी से कुल 49 विकेट चटकाए हैं। यदि धर्मशाला में होने वाले टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो इस प्रारूप में सबसे तेज 50 विकेट चटकाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।
कुलदीप यादव – 30 मैच
अर्शदीप सिंह – 33 मैच
रवि बिश्नोई – 33 मैच
युजवेंद्र चहल – 34 मैच
जसप्रीत बुमराह – 41 मैच
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का गेंदबाजी औसत 15.38 है, जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी-20 गेंदबाजों की सूची में शामिल करता है। वैसे, ICC फुल मेंबर टीमों के खिलाड़ियों में उनसे बेहतर औसत के साथ 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव, राशिद खान, अजंता मेंडिस और इमरान ताहिर ही हैं।
दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 2025 में भारत के लिए 18 मैचों में 6.96 की इकॉनमी से कुल 30 विकेट चटकाए हैं। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए आगामी आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2025 को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन को उनसे काफी उम्मीदें हैं।
