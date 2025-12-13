IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

दीपक हुड्डा और रवि बिश्नोई (फोटो- IPL/BCCI)
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगी। उससे पहले BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइज को संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाजों की जानकारी दी है। ऐसे में इन गेंदबाजों के ऑक्शन में शामिल होने की उम्मीदें कम हो गई हैं। पिछले सीजन 7 मैच खेलने के बावजूद सिर्फ एक ओवर डालने वाले दीपक हुड्डा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हुड्डा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था। हुड्डा ने खुद को 75 लाख रुपए वाले ब्रेस प्राइज कैटेगरी में रजिस्टर किया है।
दीपक हुड्डा के अलावा संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाजों की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के स्पिनर आबिद मुश्ताक का नाम भी शामिल है। आबिद ने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय की है। कर्नाटक के केएल श्रीजीत और मध्य प्रदेश के ऋषभ चौहान को भी बॉलिंग पर बैन वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये चारों खिलाड़ी अपनी बॉलिंग एक्शन में सुधार नहीं करते हैं, तो फिर आईपीएल 2026 में खेलना मुश्किल हो जाएगा।
दीपक हुड्डा ने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पांच ओवर फेंके हैं। आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने अब तक घरेलू क्रिकेट में सिर्फ छह ओवर की गेंदबाजी की है। ऐसे में अगर संदिग्ध एक्शन वाले गेंदबाजों के साथ उन्हें बुलाया जाता है, तो आईपीएल में उनकी गेंदबाजी पर बैन लग सकता है।
बता दें, दीपक हुड्डा भारतीय टीम के लिए 10 वनडे और 21 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान 10 वनडे में 153 रन और टी20 में 30 की औसत से 368 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करते हुए वनडे में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि टी20 में सिर्फ छह विकेट चटकाए हैं। दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2022 के बाद से उन्हें वनडे और 2023 के बाद से टी20 टीम से बाहर कर दिया गया।
भारतीय टीम के लिए उन्होंने आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 1 फरवरी 2023 को खेला था। दीपक हुड्डा आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 125 आईपीएल मुकाबलों में 1496 रन बनाए हैं, जबकि सिर्फ 10 विकेट चटकाए हैं।
