IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

बता दें, दीपक हुड्डा भारतीय टीम के लिए 10 वनडे और 21 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान 10 वनडे में 153 रन और टी20 में 30 की औसत से 368 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करते हुए वनडे में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि टी20 में सिर्फ छह विकेट चटकाए हैं। दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2022 के बाद से उन्हें वनडे और 2023 के बाद से टी20 टीम से बाहर कर दिया गया।