13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

16 दिसंबर को आयोजित होने वाले आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फ्रेंचाइज को संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाजों की जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 13, 2025

Deepak Hooda Ravi Bishnoi

दीपक हुड्डा और रवि बिश्नोई (फोटो- IPL/BCCI)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में 16 दिसंबर को होगी। उससे पहले BCCI ने आईपीएल फ्रेंचाइज को संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाजों की जानकारी दी है। ऐसे में इन गेंदबाजों के ऑक्शन में शामिल होने की उम्मीदें कम हो गई हैं। पिछले सीजन 7 मैच खेलने के बावजूद सिर्फ एक ओवर डालने वाले दीपक हुड्डा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हुड्डा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था। हुड्डा ने खुद को 75 लाख रुपए वाले ब्रेस प्राइज कैटेगरी में रजिस्टर किया है।

इन खिलाड़ियों के नाम भी शामिल

दीपक हुड्डा के अलावा संदिग्ध बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाजों की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के स्पिनर आबिद मुश्ताक का नाम भी शामिल है। आबिद ने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय की है। कर्नाटक के केएल श्रीजीत और मध्य प्रदेश के ऋषभ चौहान को भी बॉलिंग पर बैन वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये चारों खिलाड़ी अपनी बॉलिंग एक्शन में सुधार नहीं करते हैं, तो फिर आईपीएल 2026 में खेलना मुश्किल हो जाएगा।

दीपक हुड्डा ने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पांच ओवर फेंके हैं। आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने अब तक घरेलू क्रिकेट में सिर्फ छह ओवर की गेंदबाजी की है। ऐसे में अगर संदिग्ध एक्शन वाले गेंदबाजों के साथ उन्हें बुलाया जाता है, तो आईपीएल में उनकी गेंदबाजी पर बैन लग सकता है।

बता दें, दीपक हुड्डा भारतीय टीम के लिए 10 वनडे और 21 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान 10 वनडे में 153 रन और टी20 में 30 की औसत से 368 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करते हुए वनडे में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि टी20 में सिर्फ छह विकेट चटकाए हैं। दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2022 के बाद से उन्हें वनडे और 2023 के बाद से टी20 टीम से बाहर कर दिया गया।

2023 में हो गए थे टीम इंडिया से बाहर

भारतीय टीम के लिए उन्होंने आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 1 फरवरी 2023 को खेला था। दीपक हुड्डा आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 125 आईपीएल मुकाबलों में 1496 रन बनाए हैं, जबकि सिर्फ 10 विकेट चटकाए हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Auction: इन खिलाड़ियों के लिए टीमें करेंगी पर्स खाली, ये नए चेहरे भी रहेंगे डिमांड में
क्रिकेट
IPL 2026 Auction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL Update

Updated on:

13 Dec 2025 09:20 pm

Published on:

13 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 1-2 नहीं, मिलेंगे 3 मौके

Abhishek Sharma
क्रिकेट

PCB ने फिर खड़ा किया नया बवाल, पोस्टर की वजह से हुआ नाराज

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: ये खिलाड़ी करवा सकते हैं टीमों के पर्स खाली, इन अनकैप्ड चेहरों पर रहेगी नजर

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे मैच से पहले जानें धर्मशाला की पिच का हाल।

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report
क्रिकेट

Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.