IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने खेला मास्टर स्ट्रोक, लेकिन नहीं मिलेंगे 18 करोड़ से ज्यादा, जानें नया नियम

IPL 2026 Auction, New rule explained: इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रहा है। इस बार का ऑक्शन काफी चर्चित है, क्योंकि एक ओर जहां कुछ बड़े विदेशी नाम जैसे ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली ऑक्शन में नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं, दूसरी ओर विदेशी खिलाड़ियों के लिए बनाया गया एक नया नियम सुर्खियों में है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के एक मास्टर स्ट्रोक की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने खुद को एक बल्लेबाज के रूप में रजिस्टर किया है। आइए जानते हैं कैमरून ग्रीन के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है?