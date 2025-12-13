Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेस्सी पर गुस्साए फैंस, बोतलें और कुर्सियां फेंकी

लियोनेल मेस्सी के स्टेडियम से जाने के बाद फैंस ने फेंकी कुर्सियां (फोटो- ANI)
Lionel Messi Goat India Tour: दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेस्सी अभी भारत के दौरे पर हैं। वह 12 दिसंबर देर रात कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। आज शनिवार यानी 13 दिसंबर से ही उनका 'गोट इंडिया टूर' शुरू हो गया। 2011 के बाद लियोनेल मेस्सी पहली बार भारत आए हैं। अपने इस दौरे पर वह कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। मेस्सी ने कोलकाता में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान से भी मुलाकात की और अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया।
मेस्सी ने कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में वर्चुअली अपने स्टैचू का अनावरण किया, शाहरुख खान भी इसका हिस्सा रहे। इस स्टैचू को देखने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद मेस्सी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल मच गया। मेस्सी जल्द ही मैदान से चले गए और फैंन अपने आइडल को ठीक से देख भी नहीं पाए। इससे गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियम में काफी कम समय के लिए रुके और वहां से चल दिए, जिससे उनके फैंस का दिल टूट गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक फैन ने बताया कि वह सिर्फ 10 मिनट के लिए रुके, उसमें भी कई नेताओं और अन्य लोगों से घिरे रहे। इस वजह से हम उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। उन्होंने बताया कि हमें लगा कि वह कुछ देर ग्राउंड पर बिताएंगे, फ्री किक वगैरह लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस आए और चले गए।
यहां बता दें कि लियोनेल मेस्सी अपने तीन दिवसीय दौरे पर कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और आज ही दोपहर 2 बजे के बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे।
