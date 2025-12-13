13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेस्सी पर गुस्साए फैंस, बोतलें और कुर्सियां फेंकी

लियोनेल मेस्सी अभी Goat India Tour के तहत कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। लेकिन, उनके सॉल्ट लेक स्टेडियम से जल्‍द रवाना होने के चलते बवाल मच गया। गुस्‍साए फैंस ने स्टैंड से बोतलेें और कुर्सियां फेंकने शुरू कर दीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 13, 2025

leonel messi

लियोनेल मेस्सी के स्टेडियम से जाने के बाद फैंस ने फेंकी कुर्सियां (फोटो- ANI)

Lionel Messi Goat India Tour: दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेस्सी अभी भारत के दौरे पर हैं। वह 12 दिसंबर देर रात कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। आज शनिवार यानी 13 दिसंबर से ही उनका 'गोट इंडिया टूर' शुरू हो गया। 2011 के बाद लियोनेल मेस्सी पहली बार भारत आए हैं। अपने इस दौरे पर वह कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। मेस्सी ने कोलकाता में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान से भी मुलाकात की और अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया।

मेस्सी के फैंस गुस्साए, स्टैंड से फेंकी कुर्सियां

मेस्सी ने कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में वर्चुअली अपने स्टैचू का अनावरण किया, शाहरुख खान भी इसका हिस्सा रहे। इस स्टैचू को देखने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद मेस्सी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल मच गया। मेस्सी जल्‍द ही मैदान से चले गए और फैंन अपने आइडल को ठीक से देख भी नहीं पाए। इससे गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

'हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद'

मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियम में काफी कम समय के लिए रुके और वहां से चल दिए, जिससे उनके फैंस का दिल टूट गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक फैन ने बताया कि वह सिर्फ 10 मिनट के लिए रुके, उसमें भी कई नेताओं और अन्य लोगों से घिरे रहे। इस वजह से हम उन्‍हें ठीक से देख भी नहीं पाए। उन्होंने बताया कि हमें लगा कि वह कुछ देर ग्राउंड पर बिताएंगे, फ्री किक वगैरह लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस आए और चले गए।

यहां बता दें कि लियोनेल मेस्सी अपने तीन दिवसीय दौरे पर कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और आज ही दोपहर 2 बजे के बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी ने 8 महीनों में बना डाले ये 8 बड़े रिकॉर्ड, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं ध्वस्त
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

Published on:

13 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेस्सी पर गुस्साए फैंस, बोतलें और कुर्सियां फेंकी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

BBL 2025-26: बिग बैश लीग की भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां देखें

Big Bash League 2025-26
क्रिकेट

कैमरून ग्रीन ने चली चाल, लेकिन IPL के इस नए नियम से नहीं मिला पाएंगे 18 करोड़ से ज्यादा

cameron green
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल होने के लिए करना होगा इंतजार, ICC का न्‍यूनतम उम्र का नियम बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi ने 2025 में सबसे ज्‍यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय बनने पर दी प्रतिक्रिया

Vaibhav Suryavanshi heartwarming statement
क्रिकेट

आशीष नेहरा ने फ्लॉप होने के बावजूद शुभमन गिल का किया सपोर्ट

Ashish Nehra on Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.