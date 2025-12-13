Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेस्सी पर गुस्साए फैंस, बोतलें और कुर्सियां फेंकी

Lionel Messi Goat India Tour: दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेस्सी अभी भारत के दौरे पर हैं। वह 12 दिसंबर देर रात कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। आज शनिवार यानी 13 दिसंबर से ही उनका 'गोट इंडिया टूर' शुरू हो गया। 2011 के बाद लियोनेल मेस्सी पहली बार भारत आए हैं। अपने इस दौरे पर वह कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। मेस्सी ने कोलकाता में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान से भी मुलाकात की और अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया।