BBL 2025-26 का आगाज कल से, पढ़ें सभी टीमों के स्क्वॉड और जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

Big Bash League 2025-26: ब‍िग बैश लीग 2025-26 का आगाज कल 14 दिसंबर से होने जा रहा है। इस मेगा इवेंट को भारत में कब और कहां देखा जा सकता है? इस टूर्नामेंट से जुड़ी अहम डि‍टेल्‍स आप यहां पढ़ सकते हैं। 

भारत

image

lokesh verma

Dec 13, 2025

Big Bash League 2025-26

ग्‍लेन मैक्‍सवेल, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BBL)

Big Bash League 2025-26: ऑस्‍ट्रेलिया में एशेज का क्रेज जोरों पर होने के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) एक और मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। जी हां! बिग बैश लीग (BBL) वापस आ गया है और पहली बार यह महिला बीबीएल के फाइनल के एक दिन बाद शुरू होने जा रहा है। इस वीकेंड ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का त्योहार होगा। बुधवार को तीसरा एशेज मैच भी होने वाला है। बीबीएल 2025-26 एडिशन 14 दिसंबर को शुरू होगा, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स ऑप्टस स्टेडियम में सिडनी सिक्सर्स की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट एक बार 25 जनवरी तक खेला जाएगा।

सीजन की शुरुआत में दिखेंगे बाबर आजम और शाहीन अफरीदी

इस टूर्नामेंट में जानी-पहचानी राइवलरी, विदेशी स्टार्स और प्लेऑफ के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन होबार्ट हरिकेंस अपने टाइटल का बचाव घर पर शुरू करेंगे, जबकि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी सीजन की शुरुआत में टीम को मजबूत बनाएंगे।

लीग चरण में हर टीम खेलेगी 10 मैच

बता दें कि 8 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लीग चरण में कुल 40 मैच खेले जाएंगे और हर टीम 10 मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के 11 वेन्‍यू पर इसका आयोजन किया जाएगा। लीग चरण के बाद 20 जनवरी को क्वालिफायर, 21 जनवरी को नॉकआउट, 23 जनवरी को चैलेंजर और 25 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

BBL 2025-26 की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारत में कहां देख सकेंगे?

बिग बैश लीग 2025-26 की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्‍टार ऐप पर देख सकेंगे। इसके साथ मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।

बिग बैश लीग 2025/26 स्क्वॉड

एडिलेड स्ट्राइकर्स

एलेक्स कैरी, ट्रैविस हेड, मैट शॉर्ट, क्रिस लिन, हसन अली, जेमी ओवरटन, एलेक्स रॉस, जेसन संघा, लॉयड पोप, कैमरन बॉयस, जॉर्डन बकिंघम, हैरी नीलसन, हेनरी थॉर्नटन, ल्यूक वुड, लियाम स्कॉट, थॉमस केली, टॉम स्ट्रेकर।

ब्रिस्बेन हीट

उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, शाहीन शाह अफरीदी, कॉलिन मुनरो, माइकल नेसर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू रेनशॉ, जिमी पीरसन, नाथन मैकस्वीनी, मैक्स ब्रायंट, मैट कुह्नमैन, जैक वाइल्डरमुथ, टॉम अलसोप, कैलम विडलर, ओली पैटरसन, ह्यूग वेबगेन, लाचलान हर्न।

होबार्ट हरिकेंस

मैथ्यू वेड, टिम डेविड, बेन मैकडरमॉट, नाथन एलिस, रिले मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन, रेहान अहमद, रिशाद हुसैन, ब्यू वेबस्टर, जेक वेदरल्ड, बिली स्टैनलेक, जैक्सन बर्ड, निखिल चौधरी, मिच ओवेन, टिम वार्ड, मार्कस बीन, मैक राइट, इयान कार्लाइल।

मेलबर्न रेनेगेड्स

मुहम्मद रिजवान, नाथन लियोन, एडम ज़म्पा, जेसन बेहरेनडॉर्फ, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, टिम सीफर्ट, विल सदरलैंड, एंड्रयू टाय, गुरिंदर संधू, फर्गस ओ'नील, जोश ब्राउन, कैलेब ज्वेल, हसन खान, टॉम रोजर्स, विल साल्ज़मैन, ओली पीक, कैलम स्टो, हैरी डिक्सन।

मेलबर्न स्टार्स

ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, स्कॉट बोलैंड, हारिस रऊफ, टॉम कुरेन, जो क्लार्क, हिल्टन कार्टराइट, सैम हार्पर, पीटर सिडल, मार्क स्टेकेटी, मिच स्वेपसन, लियाम हैचर, कैंपबेल केलवे, ऑस्टिन एनलेज़ार्क, हैमिश मैकेंज़ी, जॉन मर्लो, टॉम व्हिटनी।

पर्थ स्कॉर्चर्स

मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, एश्टन टर्नर, फिन एलन, एश्टन एगर, झाई रिचर्डसन, लांस मॉरिस, आरोन हार्डी, कूपर कॉनॉली, लॉरी इवांस, मैथ्यू केली, जोएल पेरिस, निक हॉब्सन, सैम फैनिंग, महली बियर्डमैन, ब्राइस जैक्सन, डेविड पायने।

सिडनी सिक्सर्स

स्टीव स्मिथ, बाबर आज़म, सैम करन, जोश फिलिप, मोइसेस हेनरिक्स, सीन एबॉट, बेन ड्वारशुइस, टॉड मर्फी, जॉर्डन सिल्क, डेनियल ह्यूजेस, हेडन केर, बेन मैनेंटी, केन रिचर्डसन, जैक एडवर्ड्स, जोएल डेविस, मिच पेरी, लाचलान शॉ।

सिडनी थंडर

डेविड वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स, डेनियल सैम्स, शादाब खान, लॉकी फर्ग्यूसन, रीस टॉपले, क्रिस ग्रीन, तनवीर संघा, निक मैडिंसन, ओली डेविस, मैट गिल्क्स, नाथन मैकएंड्रयू, वेस एगर, रयान हैडली, सैम कोनस्टास, ब्लेक निकितारास, टॉम एंड्रयूज बिग।

Published on:

13 Dec 2025 12:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BBL 2025-26 का आगाज कल से, पढ़ें सभी टीमों के स्क्वॉड और जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

