BBL 2025-26 का आगाज कल से, पढ़ें सभी टीमों के स्क्वॉड और जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

Big Bash League 2025-26: ऑस्‍ट्रेलिया में एशेज का क्रेज जोरों पर होने के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) एक और मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। जी हां! बिग बैश लीग (BBL) वापस आ गया है और पहली बार यह महिला बीबीएल के फाइनल के एक दिन बाद शुरू होने जा रहा है। इस वीकेंड ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का त्योहार होगा। बुधवार को तीसरा एशेज मैच भी होने वाला है। बीबीएल 2025-26 एडिशन 14 दिसंबर को शुरू होगा, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स ऑप्टस स्टेडियम में सिडनी सिक्सर्स की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट एक बार 25 जनवरी तक खेला जाएगा।