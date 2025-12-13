13 दिसंबर 2025,

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI: तीसरे T20I में शुभमन गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता! जानें प्लेइंग XI में किसकी होगी एंट्री

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI Prediction: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरा मैच हारने के बाद इस मुकाबले में टीम इंडिया में दो बदलाव हो सकते हैं। आइये मैच से पहले संभावित प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 13, 2025

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज दो मुकाबलों के बाद 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। भारत की प्लेइंग इलेवन में विस्फोटक बल्लेबाजी, ऑलराउंडर गहराई और एक बहुमुखी गेंदबाजी आक्रमण का संतुलित मिश्रण है, लेकिन उसके बावजूद वह पिछला मुकाबला 51 रन के अंतर से हार गई। ऐसे में तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए कुछ रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकते हैं। आइये मैच से पहले एक नजर भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर डालते हैं।

शुभमन गिल का कटेगा पत्ता!

अभिषेक शर्मा 2025 में शानदार फॉर्म में रहे हैं और खुद को भारत के सबसे लगातार टॉप-ऑर्डर स्कोरर में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनका खेलना तय है। समस्या उनके ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल को लेकर है। गिल की जगह तीसरे T20I में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। सैमसन लंबे समय से भारतीय टी20 टीम के आसपास रहे हैं। उन्हें अपनी शॉट-मेकिंग से गेम बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

आठवें नंबर तक बल्‍लेबाजी

तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा तो चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का उतरना तय है। हालांकि पिछले मैच की तरह परिस्थितियां खराब हुईं तो इनका डाउन ऊपर-नीचे हो सकता है। पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल तो छठे नंबर पर शिवम दुबे खेलेंगे। उनके बाद हार्दिक पंड्या सातवें और जितेश शर्मा आठवें नंबर पर टीम को बल्लेबाजी में गहराई देंगे।

हर्षित राणा की होगी एंट्री

अर्शदीप सिंह की पिछले मैच में सबसे ज्‍यादा धुनाई हुई थी। ऐसे में तीसरे टी20 में उन्‍हें बाहर कर गौतम गंभीर हर्षित राणा को मौका दे सकते हैं। इसके बाद मिस्‍ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का खेलना तय है। वहीं, आखिरी स्‍थान अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए तय है, जो  भारत के बॉलिंग अटैक में बहुत ज्‍यादा अनुभव और डेथ ओवरों में महारत लाते हैं।

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

Shubman Gill

