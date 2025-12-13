Ind vs SA 3rd T20 Playing XI: तीसरे T20I में शुभमन गिल समेत इन 2 का कटेगा पत्ता! जानें प्लेइंग XI में किसकी होगी एंट्री

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज दो मुकाबलों के बाद 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। भारत की प्लेइंग इलेवन में विस्फोटक बल्लेबाजी, ऑलराउंडर गहराई और एक बहुमुखी गेंदबाजी आक्रमण का संतुलित मिश्रण है, लेकिन उसके बावजूद वह पिछला मुकाबला 51 रन के अंतर से हार गई। ऐसे में तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए कुछ रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकते हैं। आइये मैच से पहले एक नजर भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर डालते हैं।