T20 वर्ल्डकप से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, ICC से इस बात के लिए जताई नाराजगी

पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने यह मुद्दा आईसीसी के सामने उठाया है। उसने नाराजगी जताई है कि टिकट प्रचार पोस्टर में दुनिया के सिर्फ पांच कप्तानों की तस्वीर क्यों है। क्यों सिर्फ टीम इंडिया के सूर्यकुमार यादव, साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के दासुन शनाका और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक शामिल हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले एशिया कप 2025 के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब प्रसारकों ने पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी थी। हालांकि, उस दौरान जब पीसीबी ने एसीसी के सामने इस मुद्दे को उठाया, तब स्थिति में बदलाव किया गया और सलमान आगा की तस्वीर डाली गई।