13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, ICC से इस बात के लिए जताई नाराजगी

आईसीसी ने गुरुवार को मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें 5 देशों के कप्तान नजर आए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 13, 2025

T20 World Cup 2026

वर्ल्डकप 2026 के लिए टिकट पोस्टर (फोटो- IANS)

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के कप्तान नजर आए। हालांकि, इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की तस्वीर नजर नहीं आई। बस इसी बात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया।

पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने यह मुद्दा आईसीसी के सामने उठाया है। उसने नाराजगी जताई है कि टिकट प्रचार पोस्टर में दुनिया के सिर्फ पांच कप्तानों की तस्वीर क्यों है। क्यों सिर्फ टीम इंडिया के सूर्यकुमार यादव, साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के दासुन शनाका और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक शामिल हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले एशिया कप 2025 के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब प्रसारकों ने पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी थी। हालांकि, उस दौरान जब पीसीबी ने एसीसी के सामने इस मुद्दे को उठाया, तब स्थिति में बदलाव किया गया और सलमान आगा की तस्वीर डाली गई।

PCB को स्थिति में बदलाव की उम्मीद

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी हमें उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भले ही उनकी टीम टी20 रैंकिंग में टॉप फाइव में शामिल न हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसी फॉर्मेट में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और 2009 की चैंपियन भी रही है। ऐसे में आईसीसी के पोस्टर में टीम के कप्तान की तस्वीर होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि आईसीसी स्थिति में बदलाव करेगा।

बता दें कि इस बार वर्ल्डकप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। हर ग्रुप से टॉप की दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी। यहां भी 4-4 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। टॉप की 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें 2-2 बार खिताब जीत चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक एक बार ट्रॉफी उठाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

13 Dec 2025 07:10 pm

Published on:

13 Dec 2025 06:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, ICC से इस बात के लिए जताई नाराजगी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 1-2 नहीं, मिलेंगे 3 मौके

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: ये खिलाड़ी करवा सकते हैं टीमों के पर्स खाली, इन अनकैप्ड चेहरों पर रहेगी नजर

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे मैच से पहले जानें धर्मशाला की पिच का हाल।

IND vs SA 3rd T20 Pitch Report
क्रिकेट

Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

Ind vs SA 3rd T20 Playing XI
क्रिकेट

Lionel Messi Goat India Tour: मेस्सी के स्टेडियम से चले जाने पर फैंस का फूटा गुस्सा, फेंकी कुर्सियां

leonel messi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.