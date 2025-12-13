T20 वर्ल्डकप से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, ICC से इस बात के लिए जताई नाराजगी

वर्ल्डकप 2026 के लिए टिकट पोस्टर (फोटो- IANS)
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के कप्तान नजर आए। हालांकि, इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की तस्वीर नजर नहीं आई। बस इसी बात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया।
पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने यह मुद्दा आईसीसी के सामने उठाया है। उसने नाराजगी जताई है कि टिकट प्रचार पोस्टर में दुनिया के सिर्फ पांच कप्तानों की तस्वीर क्यों है। क्यों सिर्फ टीम इंडिया के सूर्यकुमार यादव, साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के दासुन शनाका और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक शामिल हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले एशिया कप 2025 के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब प्रसारकों ने पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी थी। हालांकि, उस दौरान जब पीसीबी ने एसीसी के सामने इस मुद्दे को उठाया, तब स्थिति में बदलाव किया गया और सलमान आगा की तस्वीर डाली गई।
उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी हमें उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भले ही उनकी टीम टी20 रैंकिंग में टॉप फाइव में शामिल न हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसी फॉर्मेट में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और 2009 की चैंपियन भी रही है। ऐसे में आईसीसी के पोस्टर में टीम के कप्तान की तस्वीर होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि आईसीसी स्थिति में बदलाव करेगा।
बता दें कि इस बार वर्ल्डकप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। हर ग्रुप से टॉप की दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी। यहां भी 4-4 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। टॉप की 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें 2-2 बार खिताब जीत चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक एक बार ट्रॉफी उठाई है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग