टूटने वाला है विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! अभिषेक शर्मा को बनाने हैं सिर्फ इतने रन

IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। पहले दो मुकाबलों में रनों के लिए तरसते नजर आए अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का मौका होगा। कटक में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे मुकाबले में अभिषेक फिर से 17 के स्कोर पर चलते बने थे। तीसरे मुकाबले में अगर वह 82 रन बना देते हैं तो वह विराट कोहली के एक साल में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे।