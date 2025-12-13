टूटने वाला है विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! अभिषेक शर्मा को बनाने हैं सिर्फ इतने रन

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI)
IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। पहले दो मुकाबलों में रनों के लिए तरसते नजर आए अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का मौका होगा। कटक में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे मुकाबले में अभिषेक फिर से 17 के स्कोर पर चलते बने थे। तीसरे मुकाबले में अगर वह 82 रन बना देते हैं तो वह विराट कोहली के एक साल में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे।
बता दें कि साल 2016 में विराट कोहली ने 31 टी20 पारियों में 1,614 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा अब तक 33 पारियों में 1,533 रन बना चुके हैं। ऐसे में इस साल उनके पास तीन टी20 मुकाबले और बचे हैं। अगर इन तीन मैचों में अभिषेक शर्मा 82 रन बना देते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।
इस साल अभिषेक शर्मा पहले ही सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जिन्होंने 2022 में 1,503 रन बनाए थे। आपको बता दें कि अगर एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 4 बल्लेबाजों की बात की जाए तो सबसे ऊपर विराट कोहली नजर आएंगे, जिन्होंने 2016 में 1,614 रन बनाए थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने इस साल 1,533 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव दो बार यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने 2022 में 1,503 और 2023 में 1,338 रन बनाए थे।
बता दें कि भारतीय टीम को तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेलना है। उसके बाद टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपना चौथा मुकाबला साउथ अफ्रीका के सामने खेलेगी। सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पिछले 9 टी20 सीरीज से लगातार जीत के रथ पर सवार है और अगर यह सीरीज जीत लेती है तो यह उनकी लगातार दसवीं टी20 सीरीज जीत होगी।
