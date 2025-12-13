ट्रायल में सैमसन-बटलर को किया था ढेर, SMAT में मचाया हाहाकार! अब ऑक्शन में लग सकती है लॉटरी

ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब इस गेंदबाज पर न सिर्फ राजस्थान और केकेआर की नजरें होंगी, बल्कि अन्य आठ टीमें भी दिलचस्पी दिखा सकती हैं। वजह है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनका प्रदर्शन। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 8 मैचों में 30 ओवर डाले हैं और 20 विकेट चटकाए हैं। यानी हर दूसरे ओवर में अशोक विकेट निकाल रहे हैं। उनका औसत सिर्फ 13.5 का रहा है। उन्होंने दो बार चार-चार विकेट हासिल किए हैं। इस प्रदर्शन की वजह से उन्होंने मोहम्मद शमी, यश ठाकुर और अंशुल कंबोज जैसे गेंदबाजों को पछाड़ दिया है।