ट्रायल में सैमसन-बटलर को किया था ढेर, SMAT में मचाया हाहाकार! अब ऑक्शन में लग सकती है लॉटरी

अशोक शर्मा (फोटो- RR)
Ashok Sharma IPL Story: 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले आईपीएल ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइज अपनी स्क्वाड को मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी। इस दौरान इनकी नजरें रिलीज किए गए आईपीएल खिलाड़ियों पर तो होंगी ही, साथ ही उन युवाओं पर भी होंगी, जो घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। ऑक्शन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सनसनी मचाने वाले अशोक शर्मा की लॉटरी लग सकती है।
अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले अशोक ने नेट बॉलर के तौर पर राजस्थान रॉयल्स में कदम रखा था। साल 2022 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 55 लाख रुपये में खरीद लिया, हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन इस बार भी वह पूरे सीजन बेंच पर बैठे रहे।
ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब इस गेंदबाज पर न सिर्फ राजस्थान और केकेआर की नजरें होंगी, बल्कि अन्य आठ टीमें भी दिलचस्पी दिखा सकती हैं। वजह है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनका प्रदर्शन। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 8 मैचों में 30 ओवर डाले हैं और 20 विकेट चटकाए हैं। यानी हर दूसरे ओवर में अशोक विकेट निकाल रहे हैं। उनका औसत सिर्फ 13.5 का रहा है। उन्होंने दो बार चार-चार विकेट हासिल किए हैं। इस प्रदर्शन की वजह से उन्होंने मोहम्मद शमी, यश ठाकुर और अंशुल कंबोज जैसे गेंदबाजों को पछाड़ दिया है।
23 साल का यह गेंदबाज लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है। वह वेरिएशन में लगातार बदलाव करते हैं और मैच के हर फेज में बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं। अशोक को आरसीबी भी ट्रायल्स के लिए बुला चुकी है। अशोक शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 2023 में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहली बार ट्रायल्स के लिए गए थे, तब उन्होंने नई गेंद से संजू सैमसन और जोस बटलर को एक ही ओवर में दो-दो बार आउट किया था।
ट्रायल्स के बाद संजू सैमसन ने अशोक का हौसला भी बढ़ाया। अशोक बताते हैं कि उन्हें संदीप शर्मा से काफी कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा जब भी वह नेट्स में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को बॉलिंग करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी गेंदबाजी में कहां कमी है और कहां सुधार की जरूरत है।
ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नंद्रे बर्गर, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और युद्धवीर सिंह।
