रोहित-विराट की तरह हरिकेंस की कप्तान ने भी टीम को खिताब जिताते ही WBBL से लिया संन्यास

Elyse Villani retires from WBBL: होबार्ट हरिकेंस ने बिग बैश लीग 2025 (WBBL) के फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की है। हरिकेंस की कप्तान ने क्लब को पहला खिताब जिताते ही टूर्नामेंट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी एलीसे विलानी ने शनिवार को बेलेरिव ओवल में 5000 दर्शकों के सामने शानदार तरीके से विदाई ली। 36 साल की विलानी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 99 मैच खेले हैं। उन्‍होंने मैच के बाद बताया कि यह उनका आखिरी WBBL मैच था। पर्थ स्कॉर्चर्स पर आठ विकेट से जीत के बाद हरिकेंस अब BBL और WBBL दोनों ट्रॉफियां जीतने वाली टीम बन गई है।