रोहित-विराट की तरह हरिकेंस की कप्तान ने भी टीम को खिताब जिताते ही WBBL से लिया संन्यास

Elyse Villani retires from WBBL: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह 2024 का टी20 वर्ल्‍ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, ठीक उसी अंदाज में हरिकेंस की कप्तान एलीसे विलानी ने भी टीम को खिताब जिताते ही WBBL से संन्यास लेने का ऐलान किया है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

Elyse Villani retires from WBBL

WBBL का खिताब जीतने का जश्‍न मनाती होबार्ट हरिकेंस की टीम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Elyse Villani retires from WBBL: होबार्ट हरिकेंस ने बिग बैश लीग 2025 (WBBL) के फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की है। हरिकेंस की कप्तान ने क्लब को पहला खिताब जिताते ही टूर्नामेंट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी एलीसे विलानी ने शनिवार को बेलेरिव ओवल में 5000 दर्शकों के सामने शानदार तरीके से विदाई ली। 36 साल की विलानी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 99 मैच खेले हैं। उन्‍होंने मैच के बाद बताया कि यह उनका आखिरी WBBL मैच था। पर्थ स्कॉर्चर्स पर आठ विकेट से जीत के बाद हरिकेंस अब BBL और WBBL दोनों ट्रॉफियां जीतने वाली टीम बन गई है।

'मुझे 80% यकीन था'

मैच के बाद विलानी ने कहा कि यह एक शानदार अंत है और एलीट खेल में ऐसा बहुत कम होता है। इस सीजन में यह बात मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे उम्मीद थी कि यह इसी तरह खत्म होगा। मुझे 80% यकीन था कि मैच के बाद मैं संन्यास ले लूंगी, लेकिन जैसे ही हम जीते मुझे पता चल गया कि यही सही समय है।

हरिकेंस के लिए सभी 11 सीजन खेले विलानी ने

विलानी ने हरिकेंस से पहले पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न स्टार्स के लिए सभी 11 WBBL सीजन खेले हैं और तीन बार रनर-अप रही हैं। वह 2022-23 में हरिकेंस में शामिल हुई थीं। जबकि टीम पिछले पांच सीजन में से तीन में हरिकेंस आखिरी स्थान पर रही थी। तब से उन्होंने अपनी टीम को मजबूत किया है और इस साल सिर्फ दो मैच हारे हैं।

तस्मानिया के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में खेलती रहेंगी

विलानी ने कहा कि कभी-कभी आपके पास बहुत अच्छी टीम होती है और आप उस टीम का दबाव महसूस करते हैं। लेकिन, इस ग्रुप ने जो बहुत अच्छा किया है, वह यह है कि सीजन में अलग-अलग समय पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्‍होंने कहा कि वह 50 ओवर के फॉर्मेट में तस्मानिया के लिए खेलना जारी रखेंगी और हरिकेंस के साथ ऑफ-फील्ड भूमिका में रहेंगी।

क्रिकेट मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा

उन्होंने बताया कि क्रिकेट मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है और मैं इसे बहुत मिस करूंगी, लेकिन साथ ही आप इस सपने को हमेशा नहीं जी सकते। मैं हाई-रिस्क गेम खेलती हूं। कभी-कभी यह काम करता है और कभी-कभी नहीं।

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित-विराट की तरह हरिकेंस की कप्तान ने भी टीम को खिताब जिताते ही WBBL से लिया संन्यास

क्रिकेट

खेल

