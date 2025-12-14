हार्दिक पंड्या ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी ने किया ये कारनामा

हार्दिक पंड्या 100 टी20 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अर्शदीप सिंह के नाम 112 विकेट हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह के नाम 101 विकेट दर्ज हैं।हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में चोट के बाद वापसी की और पहले ही मुकाबले में 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। उस मैच में उन्होंने 4 छक्के लगाकर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए थे। हार्दिक पंड्या के अलावा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के नाम टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन, 100 विकेट और 100 छक्के दर्ज नहीं हैं।