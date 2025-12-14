हार्दिक पंड्या ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी ने किया ये कारनामा

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
Hardik Pandya T20I Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्यादा रन, 100 से ज्यादा विकेट और 100 छक्के दर्ज हैं।
हार्दिक पंड्या ने इसके अलावा और भी कई रिकॉर्ड बनाए। वह टी20 क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 100 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं।
हार्दिक पंड्या 100 टी20 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अर्शदीप सिंह के नाम 112 विकेट हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह के नाम 101 विकेट दर्ज हैं।हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में चोट के बाद वापसी की और पहले ही मुकाबले में 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। उस मैच में उन्होंने 4 छक्के लगाकर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए थे। हार्दिक पंड्या के अलावा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के नाम टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन, 100 विकेट और 100 छक्के दर्ज नहीं हैं।
टीम इंडिया के सिर्फ 4 बल्लेबाज ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगा पाए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 205 छक्के लगाए हैं। इसके बाद टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम आता है, जिन्होंने 155 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली 124 छक्कों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। हार्दिक पंड्या 100 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। केएल राहुल ने अब तक 99 छक्के लगाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग