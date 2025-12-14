शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी! 23 टी20 खेलने वाला तूफानी बल्लेबाज ले सकता है उनकी जगह

Shubman Gill vs Yashasvi Jaiswal: टीम इंडिया में इस समय कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनकी जगह सवालों के घेरे में है। उनमें से एक नाम शुभमन गिल का भी है। टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल लंबे समय से बड़ी पारी के लिए तरस रहे हैं। पिछली 17 पारियों से गिल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। इसके बावजूद उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं। गिल की वजह से संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों को भी नजरअंदाज किया गया है। लेकिन अब इसी जायसवाल की वजह से गिल का टी20 क्रिकेट टीम से पत्ता साफ हो सकता है।