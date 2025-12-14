पाकिस्तान के सामने पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई भारतीय टीम, सूर्यवंशी फ्लॉप, 7वें नंबर के बल्लेबाज ने बचाई लाज

India U19 vs Pakistan U19: यूएई के खिलाफ रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय अंडर-19 टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाए। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 46.1 ओवर में ही ढेर हो गई। यूएई के खिलाफ 171 रन की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 38 रन बनाए। इसके अलावा एरोन जॉर्ज ने सबसे ज्यादा 85 रन और कनिष्क चौहान ने 46 रन की पारी खेली।