पाकिस्तान के सामने पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई भारतीय टीम, सूर्यवंशी फ्लॉप, 7वें नंबर के बल्लेबाज ने बचाई लाज

IND U19 vs PAK U19 Update: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले जा रहे एक मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के सामने 241 रन का लक्ष्य रखा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 14, 2025

IND vs PAK U19 Asia Cup

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (फोटो- ACC)

India U19 vs Pakistan U19: यूएई के खिलाफ रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय अंडर-19 टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाए। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 46.1 ओवर में ही ढेर हो गई। यूएई के खिलाफ 171 रन की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 38 रन बनाए। इसके अलावा एरोन जॉर्ज ने सबसे ज्यादा 85 रन और कनिष्क चौहान ने 46 रन की पारी खेली।

खबर अपडेट हो रही है...

