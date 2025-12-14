14 दिसंबर 2025,

Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्योता, बारिश के चलते घटाए गए इतने ओवर

India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। बारिश के चलते टॉस में करीब एक घंटे की देरी हुई है। पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

India vs Pakistan

भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाना है, लेकिन बारिश के चलते टॉस में देरी हुई। करीब एक घंटे की देरी से टॉस हुआ, जिसे पाकिस्‍तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल मैदान को सुखाया जा रहा है। सभी प्‍लेयर्स वार्मअप कर रहे हैं। कुछ ही देर भारत बल्‍लेबाजी के लिए मैदान में उतरेगा। बारिश के चलते इस मैच में दो ओवर घटाए गए हैं। इसलिए दोनों पारियां 49-49 ओवरों की होंगी। ज्ञात हो कि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया था तो पाकिस्‍तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से धोया था। अब दोनों ही टीमों को अपनी दूसरी जीत की तलाश होगी।

भारत का पलड़ा भारी

भारत अंडर 19 और पाकिस्‍तान अंडर 19 टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पाकिस्‍तान की टीम को 11 जीत नसीब हुई हैं तो वहीं भारतीय टीम ने 14 मैच अपने नाम किए हैं। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह टीम इंडिया का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है।

भारत की प्‍लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल।

पाकिस्तान की प्‍लेइंग इलेवन

उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा।

क्रिकेट

खेल

