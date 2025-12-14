India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाना है, लेकिन बारिश के चलते टॉस में देरी हुई। करीब एक घंटे की देरी से टॉस हुआ, जिसे पाकिस्‍तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल मैदान को सुखाया जा रहा है। सभी प्‍लेयर्स वार्मअप कर रहे हैं। कुछ ही देर भारत बल्‍लेबाजी के लिए मैदान में उतरेगा। बारिश के चलते इस मैच में दो ओवर घटाए गए हैं। इसलिए दोनों पारियां 49-49 ओवरों की होंगी। ज्ञात हो कि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया था तो पाकिस्‍तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से धोया था। अब दोनों ही टीमों को अपनी दूसरी जीत की तलाश होगी।