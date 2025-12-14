14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एशेज को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी, कंगारू टीम लगेगा बुरा

Mitchell Johnson prediction for Ashes: एशेज सीरीज में 2-0 से आगे चल रही ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व पेसर मिचेल जॉनसन ने चौंकाने वाली भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एशेज 2025-26 में 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप हो पाएगा।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

Mitchell Johnson prediction for Ashes

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Mitchell Johnson prediction for Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज का तीसरा टेस्‍ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मेजबान कंगारू टीम ने शुरुआती दो टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना रखी है। ऑस्‍ट्रेलिया के दो दिग्‍गज पैट कमिंस और नाथन लियोन के बिना दो टेस्ट जीते हैं। अब अगले टेस्‍ट में इनकी वापसी होने वाली है, जिसे देखते हुए क्रिकेट के कई जानकारों ने 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप की भविष्‍यवाणी की है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को नहीं लगता कि एशेज 2025-26 में 5-0 से क्लीन स्वीप होगा। उनका मानना ​​है कि मेहमान टीम को खुद को ढालना होगा, जिसकी शुरुआत एडिलेड में थोड़े ज्‍यादा अनुकूल हालात से होगी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जरूरी बातचीत की है।

पहले दो टेस्ट में एक जैसे पैटर्न

दरअसल, पहले दो टेस्ट में इंग्लैंड की हार में भी एक जैसे पैटर्न देखने को मिले। उन्होंने पहले दो दिनों तक संघर्ष किया और प्रतिस्पर्धी दिखे, लेकिन ज्‍यादा आक्रामक बल्लेबाजी के कारण उन्होंने नियंत्रण खो दिया। जॉनसन ने कहा कि बेन स्टोक्स और उनकी टीम को जो रूट के शतक और जोफ्रा आर्चर की पहली पारी में 38 रन से प्रेरणा लेनी होगी, जो एडिलेड में बनाए गए थे।

रणनीति और मानसिकता को तेजी से बदलने की जरूरत

जॉनसन ने द टाइम्स के कॉलम में लिखा कि अनुकूल क्षमता के कारण ही रूट और आर्चर ऐसा कर पाए और अगर वे पिछले टेस्ट से कुछ सीखते हैं, तो उन्हें यही सीखना होगा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वे अब सच में अपनी योजनाओं को बदल पाएंगे। इंग्लैंड की कुछ बल्लेबाजी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें कौशल है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे नहीं पता कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत करेंगे, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति और मानसिकता को तेजी से बदलने की जरूरत है।

'एडिलेड में हालात इंग्लैंड के लिए फायदेमंद'

जॉनसन ने आगे लिखा कि अगले हफ्ते एडिलेड में हालात अलग हो सकते हैं, जहां आमतौर पर वैसी उछाल और कैरी नहीं होती, जो इंग्लैंड के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ज़ाहिर तौर पर बहुत मज़बूत स्थिति में है, लेकिन वे लापरवाह नहीं होंगे। इस सीरीज में 2013-14 जैसा माहौल नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 5-0 से जीत हासिल की थी, लेकिन पैट कमिंस और नाथन लियोन की वापसी से उनकी लय मजबूत होगी।

उन्‍होंने कहा कि अगर इंग्लैंड सही करता है, तो ऐसा नहीं है कि वे वापसी नहीं कर सकते। शायद पहले ही बहुत ज्‍यादा मनोवैज्ञानिक नुकसान हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यह 5-0 होगा, लेकिन इसकी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

