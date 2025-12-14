ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एशेज को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी, कंगारू टीम लगेगा बुरा

Mitchell Johnson prediction for Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज का तीसरा टेस्‍ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मेजबान कंगारू टीम ने शुरुआती दो टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना रखी है। ऑस्‍ट्रेलिया के दो दिग्‍गज पैट कमिंस और नाथन लियोन के बिना दो टेस्ट जीते हैं। अब अगले टेस्‍ट में इनकी वापसी होने वाली है, जिसे देखते हुए क्रिकेट के कई जानकारों ने 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप की भविष्‍यवाणी की है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को नहीं लगता कि एशेज 2025-26 में 5-0 से क्लीन स्वीप होगा। उनका मानना ​​है कि मेहमान टीम को खुद को ढालना होगा, जिसकी शुरुआत एडिलेड में थोड़े ज्‍यादा अनुकूल हालात से होगी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जरूरी बातचीत की है।