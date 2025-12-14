14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI ने ठुकराई ICC की रिक्वेस्ट, अंडर-19 एशिया कप में भी नहीं मिलाए भारत-पाकिस्तान के कप्‍तानों ने हाथ

No Shake hands Ind vs Pak: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सीनियर टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ नहीं मिलाए थे। उसके बाद से टीम इंडिया ने कई टूर्नामेंट में नो शेकहैंड पॉलिसी अपनाई। अंडर-19 एशिया कप में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जबकि ICC ने BCCI से जूनियर लेवल क्रिकेट से राजनीति को दूर रखने की रिक्वेस्ट की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

No Shake hands Ind vs Pak

अंडर-19 एशिया कप में टॉस के दौरान भारत और पाकिस्‍तान के कप्‍तान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

No Shake hands Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 के तहत दुबई में ग्रुप ए का अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, जिसमें भारत के कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे ने अपने सीनियर्स के नक्‍शे कदम पर चलते हुए पाकिस्‍तान के कप्‍तान से हाथ नहीं मिलाना एक बार फिर सुर्खियों में है। ज्ञात हो कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने एशिया कप में पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ नहीं मिलाए थे। इसके बाद से ये नो शेकहैंड पॉलिसी महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भी देखने को मिली थी।

आईसीसी की रिक्‍वेस्‍ट नजरअंदाज

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की जूनियर लेवल क्रिकेट से राजनीति को दूर रखने की रिक्वेस्ट को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नजरअंदाज कर दिया। आईसीसी ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाएं और खेल भावना का परिचय दें, लेकिन रविवार को दुबई में बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान अपनी नो-हैंडशेक पॉलिसी को जारी रखा। हालांकि, आईसीसी ने आखिरी फैसला बीसीसीआई पर यह कहते हुए छोड़ दिया था कि अगर पॉलिसी जारी रखनी है तो मैच रेफरी को पहले से इसकी जानकारी देनी होगी।

दोनों कप्‍तानों में नहीं हुआ आई कॉन्‍टैक्‍ट

भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने आज टॉस के बाद अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो म्हात्रे बिना हाथ मिलाए उनके पीछे खड़े रहे। प्रेजेंटर के साथ थोड़ी बातचीत के बाद यूसुफ ने बिना आई कॉन्टैक्ट किए माइक्रोफोन म्हात्रे को दे दिया और सीधे डगआउट में चले गए।

बारिश के चलते टॉस में हुई देरी

बता दें कि दुबई में बारिश के कारण मैच में देरी हुई है। भारतीय समयानुसार, सुबह 10 बजे होने वाला टॉस करीब 45 मिनट की देरी से हुआ। बारिश की वजह से खेल करीब आधा घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से दो ओवर घटा दिए गए। अब दोनों पारियां 49-49 ओवर की होंगी।

ये भी पढ़ें

Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत का सूखा खत्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इतने साल से नहीं जीता भारत
क्रिकेट
India U19 vs Pakistan U19

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

14 Dec 2025 12:45 pm

Published on:

14 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI ने ठुकराई ICC की रिक्वेस्ट, अंडर-19 एशिया कप में भी नहीं मिलाए भारत-पाकिस्तान के कप्‍तानों ने हाथ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मुझे नहीं लगता कि हम 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएंगे, ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व पेसर मिचेल जॉनसन की भविष्‍यवाणी

Mitchell Johnson prediction for Ashes
क्रिकेट

Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्योता, बारिश के चलते घटाए गए इतने ओवर

India vs Pakistan
क्रिकेट

तीसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने नेट में बहाया पसीना, अफ्रीकी टीम ने सत्र को किया स्किप

team india practice session
क्रिकेट

IPL 2026 Auction से पहले कैमरून ग्रीन से हो गई बड़ी चूक, बोले- मैं नहीं… मेरा मैनेजर है दोषी

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज 5 साल से जीत के सूखा खत्म करने उतरेगा भारत

India U19 vs Pakistan U19
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.