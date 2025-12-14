अंडर-19 एशिया कप में टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
No Shake hands Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 के तहत दुबई में ग्रुप ए का अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, जिसमें भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपने सीनियर्स के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाना एक बार फिर सुर्खियों में है। ज्ञात हो कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने एशिया कप में पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाए थे। इसके बाद से ये नो शेकहैंड पॉलिसी महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भी देखने को मिली थी।
दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की जूनियर लेवल क्रिकेट से राजनीति को दूर रखने की रिक्वेस्ट को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नजरअंदाज कर दिया। आईसीसी ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाएं और खेल भावना का परिचय दें, लेकिन रविवार को दुबई में बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान अपनी नो-हैंडशेक पॉलिसी को जारी रखा। हालांकि, आईसीसी ने आखिरी फैसला बीसीसीआई पर यह कहते हुए छोड़ दिया था कि अगर पॉलिसी जारी रखनी है तो मैच रेफरी को पहले से इसकी जानकारी देनी होगी।
भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने आज टॉस के बाद अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो म्हात्रे बिना हाथ मिलाए उनके पीछे खड़े रहे। प्रेजेंटर के साथ थोड़ी बातचीत के बाद यूसुफ ने बिना आई कॉन्टैक्ट किए माइक्रोफोन म्हात्रे को दे दिया और सीधे डगआउट में चले गए।
बता दें कि दुबई में बारिश के कारण मैच में देरी हुई है। भारतीय समयानुसार, सुबह 10 बजे होने वाला टॉस करीब 45 मिनट की देरी से हुआ। बारिश की वजह से खेल करीब आधा घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से दो ओवर घटा दिए गए। अब दोनों पारियां 49-49 ओवर की होंगी।
