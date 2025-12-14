No Shake hands Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 के तहत दुबई में ग्रुप ए का अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, जिसमें भारत के कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे ने अपने सीनियर्स के नक्‍शे कदम पर चलते हुए पाकिस्‍तान के कप्‍तान से हाथ नहीं मिलाना एक बार फिर सुर्खियों में है। ज्ञात हो कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने एशिया कप में पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ नहीं मिलाए थे। इसके बाद से ये नो शेकहैंड पॉलिसी महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भी देखने को मिली थी।