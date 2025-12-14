सूर्यकुमार यादव ने बताई किस मजबूरी की वजह से खेल रहे हैं हर्षित राणा, क्यों हुए बुमराह बाहर?

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बॉलिंग करेंगे। इस सीरीज में अब तक पिच अच्छी रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव होगा, लेकिन अभी थोड़ी ओस है और हमें लगता है कि बाद में यह और बढ़ सकती है। इसलिए, हम पहले बॉलिंग करके खुश हैं। उम्मीद है कि जब हम बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, तो हम सभी को एंटरटेन कर पाएंगे। हर मैच ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे मैच में खेला, उसने इस खेल की खूबसूरती दिखाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कैसे वापसी करते हैं, और हम आज रात यही करना चाहते हैं। अगर हम पूरे तीन घंटे फोकस बनाए रखते हैं, तो यह हमारे लिए अहम होगा। पिच अच्छी लग रही है। हमने दो मजबूरन बदलाव किए हैं। अक्षर पटेल बाहर हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं और जसप्रीत बुमराह अपने पर्सनल कारणों से बाहर हुए हैं। हर्षित राणा और कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है।"