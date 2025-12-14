सूर्यकुमार यादव ने बताई किस मजबूरी की वजह से खेल रहे हैं हर्षित राणा, क्यों हुए बुमराह बाहर?

जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
Team India Playing 11 for IND vs SA 3rd T20: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए गए हैं और दोनों ही हैरान करने वाले हैं। खराब फॉर्म से गुजर रहे शुभमन गिल अभी भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव ने इसकी वजह भी बताई है। इन दोनों की जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।
रीज़ा हेनरिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।
टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बॉलिंग करेंगे। इस सीरीज में अब तक पिच अच्छी रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव होगा, लेकिन अभी थोड़ी ओस है और हमें लगता है कि बाद में यह और बढ़ सकती है। इसलिए, हम पहले बॉलिंग करके खुश हैं। उम्मीद है कि जब हम बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, तो हम सभी को एंटरटेन कर पाएंगे। हर मैच ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे मैच में खेला, उसने इस खेल की खूबसूरती दिखाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कैसे वापसी करते हैं, और हम आज रात यही करना चाहते हैं। अगर हम पूरे तीन घंटे फोकस बनाए रखते हैं, तो यह हमारे लिए अहम होगा। पिच अच्छी लग रही है। हमने दो मजबूरन बदलाव किए हैं। अक्षर पटेल बाहर हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं और जसप्रीत बुमराह अपने पर्सनल कारणों से बाहर हुए हैं। हर्षित राणा और कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग