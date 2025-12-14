IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, टी-20 सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

भारत से टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मेहमान टीम ने 44 के स्कोर तक अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम ने पारी को संभालने की कोशिश की। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से अर्द्धशतकीय पारी (61 रन) खेली, जबकि डोनोवन फरेरा ने 20 रन और एनरिक नॉर्त्जे ने 12 रन जुटाए। इनके अलावा, साउथ अफ्रीका का कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। इस तरह साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित 20 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट हो गई।