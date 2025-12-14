14 दिसंबर 2025,

रविवार

IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, टी-20 सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के शेष दो मैच लखनऊ और अहमदाबाद में क्रमश: 17 और 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 14, 2025

Abhishek Sharma and Shubman Gill

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Photo Credit- IANS)

IND vs SA, 3rd T20I: भारत ने पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को भारत से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 117 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 120 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

एडेन मार्करम ने ठोका अर्द्धशतक

भारत से टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मेहमान टीम ने 44 के स्कोर तक अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम ने पारी को संभालने की कोशिश की। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से अर्द्धशतकीय पारी (61 रन) खेली, जबकि डोनोवन फरेरा ने 20 रन और एनरिक नॉर्त्जे ने 12 रन जुटाए। इनके अलावा, साउथ अफ्रीका का कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका। इस तरह साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित 20 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट हो गई।

अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग

साउथ अफ्रीका से जीत के लिए मिले 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। अभिषेक शर्मा 5.2वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने 18 गेंद में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल (28 रन), कप्तान सूर्यकुमार यादव (12 रन), तिलक वर्मा (नाबाद 26 रन) और शिवम दुबे (नाबाद 10 रन) ने टीम को 15.5 ओवर में जीत दिला दी।

अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला। अशर्दीप ने मैच में शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। शानदार गेंदबाजी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने 1-1 विकेट लिया।

Updated on:

14 Dec 2025 11:30 pm

Published on:

14 Dec 2025 10:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, टी-20 सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

