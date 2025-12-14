क्यों जसप्रीत बुमराह अचानक टीम का साथ छोड़ घर लौटे? BCCI के अपडेट ने बढ़ाई फैंस की टेंशन

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)
IND vs SA 3rd T20 Dharamsala: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज से अचानक टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बाहर होना पड़ा। उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा को शामिल किया गया। जब टीम धर्मशाला में प्रैक्टिस कर रही थी, तब बुमराह भी नजर आ रहे थे। ऐसे में जब उन्हें अचानक टीम से बाहर किया गया, तो फैंस भी हैरान रह गए। हालांकि, अब बीसीसीआई ने उन्हें लेकर अपडेट जारी कर दिया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले मुकाबलों में वह खेलेंगे या नहीं, इस पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, “जसप्रीत बुमराह निजी कारणों की वजह से घर लौट गए हैं। वह तीसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। सीरीज के शेष मुकाबलों के लिए टीम में उनके शामिल होने पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा।” बता दें कि बुमराह ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे मैच में 45 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए।
तीसरे टी20 मुकाबले में बुमराह के अलावा अक्षर पटेल को भी प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया। हालांकि, वह तबीयत खराब होने की वजह से तीसरे मुकाबले से बाहर हुए हैं। बुमराह और पटेल के स्थान पर हर्षित राणा और बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला 51 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।
सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।
एडेन मार्करम, क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेनरिक्स, देवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन के साथ मैदान पर उतरी है।
