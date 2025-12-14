क्यों जसप्रीत बुमराह अचानक टीम का साथ छोड़ घर लौटे? BCCI के अपडेट ने बढ़ाई फैंस की टेंशन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले मुकाबलों में वह खेलेंगे या नहीं, इस पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, “जसप्रीत बुमराह निजी कारणों की वजह से घर लौट गए हैं। वह तीसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। सीरीज के शेष मुकाबलों के लिए टीम में उनके शामिल होने पर अपडेट जल्द ही दिया जाएगा।” बता दें कि बुमराह ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे मैच में 45 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए।