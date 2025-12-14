शानदार शुरुआत के बाद हर्षित ने खराब किया स्पैल, अर्शदीप-चक्रवर्ती के सामने साउथ अफ्रीका ने टेके घुटने

इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए गए। हर्षित राणा और कुलदीप यादव की वापसी हुई, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया। पिछले मुकाबले में एक ओवर में 7 वाइड फेंककर ट्रोलर्स के निशाने पर आने वाले अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने रीज़ा हेनरिक्स को पहले ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। वह बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद अगले ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया। एक रन पर दो विकेट गंवाने वाली साउथ अफ्रीका को डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में एक और झटका लगा, जब पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा ने उन्हें दो रन के स्कोर पर आउट कर दिया।