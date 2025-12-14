14 दिसंबर 2025,

रविवार

शानदार शुरुआत के बाद हर्षित ने खराब किया स्पैल, अर्शदीप-चक्रवर्ती के सामने साउथ अफ्रीका ने टेके घुटने

IND vs SA 3rd T20: धर्मशाला में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर 8 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च किए और 4 विकेट चटकाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 14, 2025

arshdeep Singh

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

IND vs SA 3rd T20: धर्मशाला में साउथ अफ्रीकी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई। पिछले मैच में एक ओवर में 7 वाइड डालने की वजह से बुरी तरह ट्रोल होने वाले अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हर्षित राणा ने भी अपने पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 18 रन पड़ने की वजह से उनका स्पेल खराब हो गया।

अर्शदीप ने ढाया कहर

इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए गए। हर्षित राणा और कुलदीप यादव की वापसी हुई, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया। पिछले मुकाबले में एक ओवर में 7 वाइड फेंककर ट्रोलर्स के निशाने पर आने वाले अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने रीज़ा हेनरिक्स को पहले ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। वह बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद अगले ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया। एक रन पर दो विकेट गंवाने वाली साउथ अफ्रीका को डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में एक और झटका लगा, जब पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा ने उन्हें दो रन के स्कोर पर आउट कर दिया।

ट्रिस्टन स्टब्स भी कुछ खास नहीं कर सके और सातवें ओवर में पवेलियन लौट गए। वनडे सीरीज में धमाल मचाने वाले कॉर्बिन बॉश भी 4 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की टीम 44 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी। डेनोवन फेरेरा को वरुण चक्रवर्ती ने 20 रन के स्कोर पर चलता किया। मार्को यानसन 2 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि एडेन मार्करम ने एक छोर संभालकर रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर में मार्करम 46 गेंदों में 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें अर्शदीप सिंह ने विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच कराया।

आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने एनरिक नोर्किया और ओटनेल बार्टमैन को आउट कर साउथ अफ्रीका की पारी समेट दी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 118 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर लेगी। बता दें कि भारत ने पहला टी20 मुकाबला जीता था, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने शानदार जीत दर्ज की थी।

IND A vs SA A 1st ODI

Updated on:

14 Dec 2025 09:03 pm

Published on:

14 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शानदार शुरुआत के बाद हर्षित ने खराब किया स्पैल, अर्शदीप-चक्रवर्ती के सामने साउथ अफ्रीका ने टेके घुटने

