SMAT 2025: अभिषेक शर्मा के जाते ही टीम की हालत हुई खराब, फाइनल की रेस से पंजाब बाहर

सुपर लीग स्टेज के ग्रुप A में पंजाब के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीमें शामिल हैं। झारखंड एक मैच जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ने दो में से एक मैच जीता है और वह तीसरे स्थान पर है। पंजाब की टीम अपने दोनों मैच गंवाने की वजह से आखिरी स्थान पर है। आपको बता दें कि सुपर लीग स्टेज में अपने ग्रुप की टॉपर टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पंजाब को दूसरे दौर में झारखंड ने 6 विकेट से हराया और आंध्र प्रदेश ने 5 विकेट से मात दी। दूसरी ओर, दूसरे ग्रुप B में हैदराबाद का फाइनल में जाना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, जबकि ग्रुप A से झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें फाइनल में पहुंचने की दावेदार हैं।