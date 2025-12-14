14 दिसंबर 2025,

रविवार

SMAT 2025: अभिषेक शर्मा के जाते ही टीम की हालत हुई खराब, फाइनल की रेस से पंजाब बाहर

Andhra vs Punjab: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल की रेस से पंजाब की टीम बाहर हो गई है। करो या मरो मुकाबले में उसे आंध्रा ने 5 विकेट से हराया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 14, 2025

अभिषेक शर्मा ने जड़ा टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक। (फोटो सोर्स: IANS)

Punjab in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप C में 7 में से 5 मैच जीतकर पंजाब ने सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालीफाई किया था। हालांकि, दूसरे दौर में पंजाब की हालत खराब है और वह फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। पंजाब की टीम में जब तक अभिषेक शर्मा थे, तब तक टीम शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए पंजाब सुपर लीग स्टेज में पहुंची।

दूसरे दौर में दोनों मैच हारी पंजाब

सुपर लीग स्टेज के ग्रुप A में पंजाब के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीमें शामिल हैं। झारखंड एक मैच जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ने दो में से एक मैच जीता है और वह तीसरे स्थान पर है। पंजाब की टीम अपने दोनों मैच गंवाने की वजह से आखिरी स्थान पर है। आपको बता दें कि सुपर लीग स्टेज में अपने ग्रुप की टॉपर टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पंजाब को दूसरे दौर में झारखंड ने 6 विकेट से हराया और आंध्र प्रदेश ने 5 विकेट से मात दी। दूसरी ओर, दूसरे ग्रुप B में हैदराबाद का फाइनल में जाना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, जबकि ग्रुप A से झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें फाइनल में पहुंचने की दावेदार हैं।

रविवार को करो या मरो के मुकाबले में उतरी पंजाब की टीम को आंध्र प्रदेश ने 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने चार बल्लेबाजों की 40+ रन की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 205 रन बनाए। हरनूर सिंह ने 42, अनमोल प्रीत ने 47, साहिल अरोड़ा ने 42 और रमनदीप सिंह ने 43 रन बनाए। आंध्र प्रदेश ने 19.5 ओवर में 211 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया और पंजाब को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। आंध्र प्रदेश की ओर से एम. हेमंत रेड्डी ने 109 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात छक्के शामिल थे। भारत की टी20 टीम से हाल में ड्रॉप हुए नीतीश कुमार रेड्डी खाता भी नहीं खोल सके।

इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज के बाद सुपर लीग स्टेज का फॉर्मेट रखा गया है। सुपर लीग स्टेज के बाद टीमें सीधे फाइनल में पहुंचेंगी। यानी इस बार न क्वार्टरफाइनल और न ही सेमीफाइनल रखा गया है।

Published on:

14 Dec 2025 05:58 pm

SMAT 2025: अभिषेक शर्मा के जाते ही टीम की हालत हुई खराब, फाइनल की रेस से पंजाब बाहर

