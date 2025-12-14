Mumbai vs Haryana in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) में रविवार 14 दिसंबर को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच पुणे बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में हरियाणा पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अंकित कुमार और निशांत सिंधु के दमदार अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 234 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में मुंबई ने यशस्‍वी जायसवाल के विस्‍फोटक शतक और सरफराज खान के तूफानी अर्धशतक के दम पर लक्ष्‍य को महज 17.3 ओवर में छह विकेट खोकर आसानी से चार विकेट से जीत दर्ज की।