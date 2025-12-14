14 दिसंबर 2025,

रविवार

क्रिकेट

SMAT 2025: जायसवाल ने विस्‍फोटक शतक तो सरफराज ने तूफानी फिफ्टी जड़ निकाला गेंदबाजों का दम, 4 विकेट से जीती मुंबई

Mumbai vs Haryana in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) के सुपर लीग चरण के पहले मैच में हैदराबाद से हारने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने पुणे में हरियाणा के खिलाफ चार विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस जीत में यशस्‍वी जायसवाल और सरफराज खान की अहम भूमिका रही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

Mumbai vs Haryana in SMAT 2025

यशस्वी जायसवाल(Photo - ANI)

Mumbai vs Haryana in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) में रविवार 14 दिसंबर को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच पुणे बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में हरियाणा पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अंकित कुमार और निशांत सिंधु के दमदार अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 234 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में मुंबई ने यशस्‍वी जायसवाल के विस्‍फोटक शतक और सरफराज खान के तूफानी अर्धशतक के दम पर लक्ष्‍य को महज 17.3 ओवर में छह विकेट खोकर आसानी से चार विकेट से जीत दर्ज की।

234 के स्‍कोर का बचाव भी नहीं कर सका हरियाणा

मैच में टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी हरियाणा को अच्‍छी शुरुआत मिली। कप्‍तान अंकित कुमार और अर्श रंगा के बीच पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। अर्श ने 26 रन बनाकर साईराज पाटिल का शिकार बने।

इसके बाद अंकित और निशांत सिंधु के बीच 110 रन की साझेदारी हुई। अंकित सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन बनाकर पाटिल का दूसरा शिकार बने। फिर कप्तान को आउट करने में मुश्किल होने के बाद बल्लेबाज सामंत जाखड़ को 14 गेंदों पर 31 रन बनाकर रिटायर होना पड़ा। हरियाणा ने इस तरह तीन विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 234 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे।

जायसवाल-सरफराज ने 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट की कुटाई

235 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी मुंबई को भी अच्‍छी शुरुआत मिली। अजिंक्‍या रहाणे और यशस्वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए महज 3.1 ओवर में 53 रन की साझेदारी हुई। अजिंक्य रहाणे के दस गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट होने के बाद, जायसवाल ने सरफराज खान के साथ मिलकर सिर्फ 37 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की।

यशस्वी जायसवाल ने महज 48 गेंदों पर 16 चौकों और एक छक्‍के की मदद से 101 रन की विस्‍फोटक पारी खेली, वहीं, सरफराज खान ने सिर्फ 25 गेंदों पर 9 चौकों और तीन छक्‍कों की सहायता से 64 रनों की तूफानी पारी खेली। इन पारियों के दम पर मुंबई ने 17.3 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की।

जायसवाल ने सरफराज से शेयर किया अवॉर्ड

प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के बाद जायसवाल ने सरफराज को बुलाया और उनके साथ यह अवॉर्ड शेयर किया।
बता दें कि सरफराज खान आईपीएल 2026 नीलामी के पहले सेट में कैप्ड बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनकी इस पारी के बाद कुछ फ्रैंचाइजी उन पर बड़ा दांव लगा सकती हैं।

