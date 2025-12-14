नहीं चला बल्ला तो सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, पाकिस्तान को ढेर कर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। धीमी शुरुआत के बावजूद पाकिस्तान ने 9वें ओवर में 21 रन बनाने के बाद पहला विकेट गंवा दिया। 24 रन पर दूसरा बल्लेबाज आउट हो गया और 30 रन पर उन्हें तीसरा झटका लगा। पाकिस्तान की पारी को कप्तान फरहान युसफ ने संभाला, लेकिन 77 के कुल स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। आपको बता दें कि इस मुकाबले में सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर उन्होंने टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा हुजैफा एहसान ने 70 रन बनाए, लेकिन तब तक पाकिस्तान के लिए जीत के दरवाजे बंद हो चुके थे।