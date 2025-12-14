नहीं चला बल्ला तो सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, पाकिस्तान को ढेर कर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

भारती अंडर 19 बल्लेबाज (फोटो- IANS)
IND vs PAK U19 Highlights: अंडर-19 एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई, लेकिन पाकिस्तान के सामने 241 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला और वह सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गए। जवाब में पाकिस्तान की टीम भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने 90 रन से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की। हालांकि, दोनों बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए। भारतीय टीम को पहला झटका चौथे ओवर में लगा, जब सूर्यवंशी 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष म्हात्रे और एरोन जॉर्ज ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। म्हात्रे 25 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी कुछ खास नहीं कर सके। 113 रन तक 4 विकेट गंवाने वाली भारतीय टीम को अभिज्ञान कुंडू का साथ मिला और उन्होंने एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर टीम को 150 के पार पहुंचाया।
कुंडू 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसी ओवर में एरोन जॉर्ज भी 85 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कनिष्क चौहान ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम इंडिया को 240 के स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 46 गेंदों में 46 रन की पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और दो चौके शामिल थे। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद सय्यम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट हासिल किए।
241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। धीमी शुरुआत के बावजूद पाकिस्तान ने 9वें ओवर में 21 रन बनाने के बाद पहला विकेट गंवा दिया। 24 रन पर दूसरा बल्लेबाज आउट हो गया और 30 रन पर उन्हें तीसरा झटका लगा। पाकिस्तान की पारी को कप्तान फरहान युसफ ने संभाला, लेकिन 77 के कुल स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। आपको बता दें कि इस मुकाबले में सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर उन्होंने टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा हुजैफा एहसान ने 70 रन बनाए, लेकिन तब तक पाकिस्तान के लिए जीत के दरवाजे बंद हो चुके थे।
