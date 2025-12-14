14 दिसंबर 2025,

रविवार

क्रिकेट

IPL 2026 Auction से पहले कैमरून ग्रीन से हो गई बड़ी चूक, बोले- मैं नहीं… मेरा मैनेजर है दोषी

IPL 2026 Auction के लिए कैमरून ग्रीन ने खुद को प्‍योर बैटर के रूप में रजिस्‍टर कराया था, जिसके चलते ये तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सुर्खियों में आ गया। अब ग्रीन ने सफाई देते हुए कहा है कि वह आईपीएल में गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्‍होंने बतौर प्योर बैटर रजिस्टर करने के लिए अपने मैनेजर को दोषी ठहराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

IPL 2026 Auction

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन। (फोटो- ESPNcricinfo)

IPL 2026 Auction से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चर्चा में बने हुए हैं, क्‍योंकि उन्‍होंने खुद को ऑक्‍शन के लिए बतौर प्‍योर बैटर रजिस्‍टर कराया था। इस वजह से उन्‍हें मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर सेट नंबर-1 में रखा गया है। अब इस मामने में ग्रीन ने साफ किया है कि वह आईपीएल 2026 में सिर्फ प्योर बैटर के तौर पर नहीं, बल्कि ऑलराउंडर के तौर पर हिस्सा लेने के लिए उपलब्ध हैं। नीलामी से ठीक दो दिन पहले ग्रीन ने दावा किया है कि वह टूर्नामेंट में गेंदबाजी भी करेंगे, ताकि टीमें उन पर ध्यान दें।

गड़बड़ी के लिए ग्रीन ने मैनेजर को दोषी ठहराया

एशेज तीसरे टेस्ट से पहले एडिलेड में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कैमरून ग्रीन ने आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए ऑलराउंडर के बजाय बैटर के तौर पर रजिस्टर करने में हुई गड़बड़ी के लिए अपने मैनेजर को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके मैनेजर ने गलती से गलत बॉक्स पर क्लिक कर दिया था। उन्‍होंने साफ-साफ कहा कि वह आईपीएल के 19वें सीजन में बॉलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो कई टीमों के लिए राहत की बात होगी जो मिनी ऑक्शन में इस ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं।

'यह काफी मजेदार था'

ग्रीन ने कहा कि मैं बॉलिंग के लिए फिट हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे मैनेजर यह सुनना चाहेंगे या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक गड़बड़ी हुई थी। उनका मतलब 'बैट्समैन' कहना नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने गलती से गलत बॉक्स चुन लिया। यह काफी मजेदार था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन असल में यह उनकी तरफ से एक गड़बड़ी थी।

सर्जरी के चलते नहीं खेले थे पिछला सीजन

बता दें कि कैमरून ग्रीन ने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया था। पहले सीजन में ही उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 452 रन बनाए और छह विकेट लिए। इसके बाद उन्हें आईपीएल 2024 में आरसीबी में ट्रेड किया गया, जहां उन्होंने 255 रन के साथ 10 विकेट चटकाए।

पिछले सीजन के मेगा ऑक्‍शन में उन्‍होंने हिस्‍सा नहीं लिया था, क्योंकि उनकी पीठ की चोट के लिए सर्जरी हुई थी और वह ठीक हो रहे थे। अब एक बार फिर ग्रीन न केवल आईपीएल में वापसी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन सकते हैं।

Updated on:

14 Dec 2025 09:37 am

Published on:

14 Dec 2025 09:35 am

