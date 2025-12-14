IPL 2026 Auction से पहले कैमरून ग्रीन से हो गई बड़ी चूक, बोले- मैं नहीं… मेरा मैनेजर है दोषी

IPL 2026 Auction से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चर्चा में बने हुए हैं, क्‍योंकि उन्‍होंने खुद को ऑक्‍शन के लिए बतौर प्‍योर बैटर रजिस्‍टर कराया था। इस वजह से उन्‍हें मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर सेट नंबर-1 में रखा गया है। अब इस मामने में ग्रीन ने साफ किया है कि वह आईपीएल 2026 में सिर्फ प्योर बैटर के तौर पर नहीं, बल्कि ऑलराउंडर के तौर पर हिस्सा लेने के लिए उपलब्ध हैं। नीलामी से ठीक दो दिन पहले ग्रीन ने दावा किया है कि वह टूर्नामेंट में गेंदबाजी भी करेंगे, ताकि टीमें उन पर ध्यान दें।