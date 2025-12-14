14 दिसंबर 2025,

रविवार

Ind vs SA: टीम इंडिया ने तीसरे टी20 से पहले जमकर किया अभ्यास तो अफ्रीकी टीम ने पहाड़ों पर की मस्‍ती

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम ने शनिवार को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में जमकर अभ्यास किया। दूसरी ओर अफ्रीकी टीम ने इसे स्किप कर हाइकिंग की।

2 min read
भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 14, 2025

team india practice session

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम (फोटो- X@/bcci)

Team India Practice Session: दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच चल रही टी20 सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम ने वनडे में शानदार वापसी करते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर हिसाब चुकता कर दिया। अब टी20 सीरीज में भी दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। दोनों टीमों का लक्ष्य तीसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने का होगा। कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने एकतरफा मुकाबले में मेहमान टीम को 101 रन के विशाल अंतर से हराया था। लेकिन, दूसरे मुकाबले में भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में बहाया पसीना

धर्मशाला में तीसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया। शनिवार शाम को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में भारतीय टीम ने लगभग साढ़े तीन घंटे चले अभ्यास सत्र में पसीना बहाया। यह एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, जिसमें तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह के अलावा सभी भारतीय उपस्थित थे। इस पिच पर बड़े स्कोर बनते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने फ्लड-लाइट्स के नीचे बड़े-बड़े शॉट लगाने का अभ्यास किया। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी टीम ने इस सेशन को स्किप किया और टीम के खिलाड़ी पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए गए।

कप्तान और उपकप्तान की फॉर्म चिंताजनक

आईसीसी टी20 वर्ल्डकप के शुरू होने में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। लेकिन टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की फॉर्म चिंता का विषय है। दोनों ही बल्लेबाज पिछले कुछ समय से टी20 में फ्लॉप चल रहे हैं। सीरीज के दोनों ही मैचों में इन बल्लेबाजों ने निराश किया और कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए।

धर्मशाला में तीसरे मैच से पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टेक्निक पर काम किया। सूर्या ने जहां नेट में अपने पिकअप रैंप शॉट और स्वीप पर काम किया, वहीं गिल ने अपनी टेक्निक के अलावा हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा के साथ रेंज हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। सूर्या ने लगभग 90 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

शुभमन को ब्रेक देने का समय आ गया… इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने खराब फॉर्म के बावजूद गिल को खिलाने पर गंभीर की लगाई क्लास
क्रिकेट
Mohammad Kaif on Shubman Gill

India vs South Africa T20 Series 2025

14 Dec 2025 10:16 am

क्रिकेट

खेल

