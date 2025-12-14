Team India Practice Session: दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच चल रही टी20 सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम ने वनडे में शानदार वापसी करते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर हिसाब चुकता कर दिया। अब टी20 सीरीज में भी दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। दोनों टीमों का लक्ष्य तीसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने का होगा। कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने एकतरफा मुकाबले में मेहमान टीम को 101 रन के विशाल अंतर से हराया था। लेकिन, दूसरे मुकाबले में भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।