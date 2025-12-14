शुभमन को ब्रेक देने का समय आ गया… इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने खराब फॉर्म के बावजूद गिल को खिलाने पर गंभीर की लगाई क्लास

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)
Mohammad Kaif on Shubman Gill: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 14 दिसंबर को सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सभी की नजर शुभमन गिल पर टिकी हैं, जो पिछले दो मैचों में सिर्फ चार रन बना पाए। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाले मौजूदा टीम मैनेजमेंट से शुभमन गिल को खराब फॉर्म के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेष मैचों से बाहर करने की मांग की है। ज्ञात हो कि भारतीय टी20 टीम में वापसी के बाद से गिल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उप-कप्तान एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। गिल से पहले संजू सैमसन ने बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली थी, पिछले साल उन्होंने तीन शतक भी लगाए थे। हालांकि गिल के आने पर उन्हें पहले नीचे उतारा गया और फिर प्लेइंग इलेवन से पत्ता ही काट दिया गया।
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि गिल इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है। उनका कहना है कि पहले दो मैचों में उनके आउट होने का तरीका यह साबित करता है कि गिल सब कुछ आजमा रहा है, लेकिन यह उसके लिए काम नहीं कर रहा है।
कैफ ने कहा कि मैंने यह पहले भी कहा है। गिल को एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी मिल गई हैं। टेस्ट कप्तानी, वनडे कप्तानी और टी20 उप-कप्तानी कोई भी खिलाड़ी एक साथ इतना भार नहीं उठा सकता। यह बिल्कुल संभव नहीं है। ज़िम्मेदारियां धीरे-धीरे दी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि देखिए वह कैसे आउट हो रहे हैं, स्लिप में कैच आउट हो रहे हैं, आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और टाइमिंग सही नहीं बैठ रही है। वह अभिषेक शर्मा की तरह आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कैच आउट हो रहे हैं। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। मुझे लगता है कि अब उन्हें ब्रेक देने और ऐसे खिलाड़ियों को आजमाने का समय आ गया है, जो पहले साबित कर चुके हैं। संजू सैमसन एक टॉप-क्वालिटी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।
उन्होंने मौजूदा टीम मैनेजमेंट से संजू सैमसन को वापस लाने का आग्रह किया, क्योंकि टीम को अभिषेक शर्मा के साथ टॉप पर एक स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाज होने का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। पहले भी वाइस-कैप्टन को ड्रॉप किया गया है। अगर गिल को आराम देना और किसी और को लाना टीम के हित में है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
लेकिन, अब ऐसा लगता है कि बदलाव का समय आ गया है। आपने जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया और आपने संजू सैमसन को लगातार मौके दिए बिना बेंच पर बिठाए रखा। जबकि उन्होंने ओपनर के तौर पर काफी रन बनाए थे। उन्होंने पांच टी20 पारियों में तीन शतक लगाए, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया है।
कैफ का मानना है कि गिल से आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि दबाव बढ़ गया है और मैनेजमेंट को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ खिलाड़ियों को बहुत कम मौके मिलते हैं, जबकि दूसरों को लंबे समय तक मौके मिलते हैं क्योंकि आप उन्हें टीम में सेट करना चाहते हैं। यह साफ दिख रहा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग