14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन को ब्रेक देने का समय आ गया… इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने खराब फॉर्म के बावजूद गिल को खिलाने पर गंभीर की लगाई क्लास

Mohammad Kaif on Shubman Gill: गौतम गंभीर टी20 इंटरनेशनल में खराब फॉर्म के बावजूद शुभमन गिल को लगातार मौके दे रहे हैं। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए गिल को ब्रेक देकर संजू सैमसन मौका देने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

Mohammad Kaif on Shubman Gill

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Kaif on Shubman Gill: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 14 दिसंबर को सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सभी की नजर शुभमन गिल पर टिकी हैं, जो पिछले दो मैचों में सिर्फ चार रन बना पाए। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाले मौजूदा टीम मैनेजमेंट से शुभमन गिल को खराब फॉर्म के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेष मैचों से बाहर करने की मांग की है। ज्ञात हो कि भारतीय टी20 टीम में वापसी के बाद से गिल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उप-कप्तान एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। गिल से पहले संजू सैमसन ने बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली थी, पिछले साल उन्‍होंने तीन शतक भी लगाए थे। हालांकि गिल के आने पर उन्‍हें पहले नीचे उतारा गया और फिर प्‍लेइंग इलेवन से पत्‍ता ही काट दिया गया।

'गिल के कंधों पर बहुत ज्‍यादा जिम्मेदारी'

मोहम्‍मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि गिल इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों पर बहुत ज्‍यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है। उनका कहना है कि पहले दो मैचों में उनके आउट होने का तरीका यह साबित करता है कि गिल सब कुछ आजमा रहा है, लेकिन यह उसके लिए काम नहीं कर रहा है।

कैफ ने कहा कि मैंने यह पहले भी कहा है। गिल को एक साथ बहुत सारी जिम्‍मेदारी मिल गई हैं। टेस्ट कप्तानी, वनडे कप्तानी और टी20 उप-कप्तानी कोई भी खिलाड़ी एक साथ इतना भार नहीं उठा सकता। यह बिल्कुल संभव नहीं है। ज़िम्मेदारियां धीरे-धीरे दी जानी चाहिए।

'संजू सैमसन एक टॉप-क्वालिटी खिलाड़ी'

उन्‍होंने बताया कि देखिए वह कैसे आउट हो रहे हैं, स्लिप में कैच आउट हो रहे हैं, आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और टाइमिंग सही नहीं बैठ रही है। वह अभिषेक शर्मा की तरह आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कैच आउट हो रहे हैं। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। मुझे लगता है कि अब उन्हें ब्रेक देने और ऐसे खिलाड़ियों को आजमाने का समय आ गया है, जो पहले साबित कर चुके हैं। संजू सैमसन एक टॉप-क्वालिटी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।

‘दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए’

उन्होंने मौजूदा टीम मैनेजमेंट से संजू सैमसन को वापस लाने का आग्रह किया, क्योंकि टीम को अभिषेक शर्मा के साथ टॉप पर एक स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाज होने का फायदा मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। पहले भी वाइस-कैप्टन को ड्रॉप किया गया है। अगर गिल को आराम देना और किसी और को लाना टीम के हित में है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

'इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया'

लेकिन, अब ऐसा लगता है कि बदलाव का समय आ गया है। आपने जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया और आपने संजू सैमसन को लगातार मौके दिए बिना बेंच पर बिठाए रखा। जबकि उन्होंने ओपनर के तौर पर काफी रन बनाए थे। उन्होंने पांच टी20 पारियों में तीन शतक लगाए, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया है।

'गिल से आगे बढ़ने का समय आ गया'

कैफ का मानना ​​है कि गिल से आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि दबाव बढ़ गया है और मैनेजमेंट को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ खिलाड़ियों को बहुत कम मौके मिलते हैं, जबकि दूसरों को लंबे समय तक मौके मिलते हैं क्योंकि आप उन्हें टीम में सेट करना चाहते हैं। यह साफ दिख रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

14 Dec 2025 07:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन को ब्रेक देने का समय आ गया… इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने खराब फॉर्म के बावजूद गिल को खिलाने पर गंभीर की लगाई क्लास

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हरिकेंस की कप्तान एलीसे विलानी ने टीम को खिताब जिताने के बाद WBBL से लिया संन्यास

Elyse Villani retires from WBBL
क्रिकेट

IND vs SA: एक विकेट और… वरुण चक्रवर्ती बना सकते हैं बड़ा टी-20I रिकॉर्ड

Varun Chakravarthy (Photo- IANS)
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान में होगी कांटे की टक्कर, जानें कब और कहां पर देखें अंडर-19 एशिया कप 2025 मैच?

SMAT Live Streaming
क्रिकेट

जयपुर के अशोक शर्मा की लग सकती है ऑक्शन में लॉटरी, SMAT में मचा रहे हैं धमाल

Ashok Sharma
क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

Deepak Hooda Ravi Bishnoi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.