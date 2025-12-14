शुभमन को ब्रेक देने का समय आ गया… इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने खराब फॉर्म के बावजूद गिल को खिलाने पर गंभीर की लगाई क्लास

Mohammad Kaif on Shubman Gill: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 14 दिसंबर को सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सभी की नजर शुभमन गिल पर टिकी हैं, जो पिछले दो मैचों में सिर्फ चार रन बना पाए। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाले मौजूदा टीम मैनेजमेंट से शुभमन गिल को खराब फॉर्म के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेष मैचों से बाहर करने की मांग की है। ज्ञात हो कि भारतीय टी20 टीम में वापसी के बाद से गिल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उप-कप्तान एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। गिल से पहले संजू सैमसन ने बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली थी, पिछले साल उन्‍होंने तीन शतक भी लगाए थे। हालांकि गिल के आने पर उन्‍हें पहले नीचे उतारा गया और फिर प्‍लेइंग इलेवन से पत्‍ता ही काट दिया गया।