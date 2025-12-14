14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

GOAT Tour of India: मेसी के साथ फोटो के लिए लाइन में लगे VVIP, फैंस नहीं कर पाए दीदार

लियोनल मेसी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्थानीय फुटबॉल क्लब के युवा खिलाडि़यों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 14, 2025

Lionel messi

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे (Photo: IANS)

Lionel messi: ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले और अर्जेंटीना को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले डिएगो माराडोना भी भारत आए थे और उनके लिए भी प्रशंसकों ने इसी तरह की दीवानगी दिखाई थी, लेकिन जो शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेसी की मौजूदगी में हुआ वह नजारा कभी नहीं देखने को मिला। एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का खूब प्रचार-प्रसार किया गया था, जिसके चलते प्रशंसक ब्लैक में 20 हजार रुपए से ज्यादा के टिकट खरीदकर यहां पहुंचे थे। लेकिन जब मेसी कुछ ही देर में वहां से चले गए तो प्रशंसक बेकाबू हो गए और तोड़फोड़ मचा दी। इस दौरान लगभग 50,000 दर्शक लाचार दिखे क्योंकि नेता, वीवीआइपी और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय सेल्फी लेने के लिए मेसी को घेरकर खड़े थे जिससे फुटबॉल प्रेमी नाराज हो गए।

सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल भी आए साथ

मेसी के साथ भारत दौरे पर इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल भी आए हैं। ये दोनों पूरा समय मेसी के साथ रहे। हालांकि मेसी ने साल्ट लेक स्टेडियम में स्थानीय फुटबॉल क्लब के युवा खिलाडि़यों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। लेकिन प्रशंसक उनकी एक झलक देखने को तरस गए।

एआइएफएफ ने बनाई कार्यक्रम से दूरी

मेसी शनिवार तड़के कोलकाता पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक खड़े थे। हालांकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। एआइएफएफ ने कहा कि यह पूरी तरह से निजी कार्यक्रम था और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। एआइएफएफ का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था।

शाहरुख अपने बेटे अबराम के साथ पहुंचे

फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी मेसी से मिलने के लिए अपने बेटे अबराम के साथ कोलकाता पहुंचे थे। अबराम मेसी के बड़े प्रशंसक हैं। शाहरुख ने भी मेसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई।

70 फीट की प्रतिमा का अनावरण

कोलकाता में मेसी ने अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया। हालांकि मेसी ने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने आयोजकों को उन्हें वहां ले जाने की अनुमति नहीं दी थी।

हैदराबाद में प्रदर्शन मैच में लिया हिस्सा

कोलकाता के बाद मेसी शनिवार शाम को हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मेसी 14 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत आए हैं, इससे पहले वे 2011 में यहां आए थे। तब मेसी ने अर्जेंटीना की ओर से वेनेजुएला के खिलाफ एक मैत्री मैच में हिस्सा लिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

14 Dec 2025 05:51 am

Hindi News / Sports / Football News / GOAT Tour of India: मेसी के साथ फोटो के लिए लाइन में लगे VVIP, फैंस नहीं कर पाए दीदार

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान की खुलेगी राह

FIFA World Cup
खेल

क्या मोरक्को से छिनेगी FIFA वर्ल्ड कप की मेजबानी?

fifa world cup 2030 and 2034 host announced
फुटबॉल

एशियाई कप क्वालीफायर में 183वीं रैंकिंग वाली बांग्लादेश ने रचा इतिहास, इतने साल बाद भारत को हराया

Bangladesh beat India in Asian Cup Qualifiers
फुटबॉल

जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडीस की हैट्रिक से पुर्तगाल ने आर्मेनिया को 9-1 से हराया, विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई

फुटबॉल

FIFA World Cup qualifier: फरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप में बनाई जगह

फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.