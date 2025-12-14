GOAT Tour of India: मेसी के साथ फोटो के लिए लाइन में लगे VVIP, फैंस नहीं कर पाए दीदार

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे (Photo: IANS)
Lionel messi: ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले और अर्जेंटीना को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले डिएगो माराडोना भी भारत आए थे और उनके लिए भी प्रशंसकों ने इसी तरह की दीवानगी दिखाई थी, लेकिन जो शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनल मेसी की मौजूदगी में हुआ वह नजारा कभी नहीं देखने को मिला। एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का खूब प्रचार-प्रसार किया गया था, जिसके चलते प्रशंसक ब्लैक में 20 हजार रुपए से ज्यादा के टिकट खरीदकर यहां पहुंचे थे। लेकिन जब मेसी कुछ ही देर में वहां से चले गए तो प्रशंसक बेकाबू हो गए और तोड़फोड़ मचा दी। इस दौरान लगभग 50,000 दर्शक लाचार दिखे क्योंकि नेता, वीवीआइपी और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय सेल्फी लेने के लिए मेसी को घेरकर खड़े थे जिससे फुटबॉल प्रेमी नाराज हो गए।
मेसी के साथ भारत दौरे पर इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल भी आए हैं। ये दोनों पूरा समय मेसी के साथ रहे। हालांकि मेसी ने साल्ट लेक स्टेडियम में स्थानीय फुटबॉल क्लब के युवा खिलाडि़यों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। लेकिन प्रशंसक उनकी एक झलक देखने को तरस गए।
मेसी शनिवार तड़के कोलकाता पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक खड़े थे। हालांकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। एआइएफएफ ने कहा कि यह पूरी तरह से निजी कार्यक्रम था और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। एआइएफएफ का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था।
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी मेसी से मिलने के लिए अपने बेटे अबराम के साथ कोलकाता पहुंचे थे। अबराम मेसी के बड़े प्रशंसक हैं। शाहरुख ने भी मेसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई।
कोलकाता में मेसी ने अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया। हालांकि मेसी ने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने आयोजकों को उन्हें वहां ले जाने की अनुमति नहीं दी थी।
कोलकाता के बाद मेसी शनिवार शाम को हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मेसी 14 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत आए हैं, इससे पहले वे 2011 में यहां आए थे। तब मेसी ने अर्जेंटीना की ओर से वेनेजुएला के खिलाफ एक मैत्री मैच में हिस्सा लिया था।
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग